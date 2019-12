-ŞAHİN: ''BUGÜN HEPSİNİN HESABI GÖRÜLECEK'' ESKİPAZAR (A.A) - 28.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Kastamonu'da 4 Mayıs'ta polis otosuna yapılan saldırının faillerinden birinin ölü olarak ele geçirildiğini belirterek, ''Diğerleri de bir an önce yakalanacak, bugün hepsinin hesabı görülecek'' dedi. Şahin, Karabük'ün Eskipazar ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafında yapılan Kent Ormanı'nın açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini hazmedemeyen gruplar olduğunu söyledi. Bir takım terör örgütlerinin seçime doğru giderken ortalığı karıştırmak için ellerinden gelen her türlü melaneti yapmaya çalıştıklarını anlatan Şahin, şöyle konuştu: ''Hatırlayınız.. Bu ayın başında Sayın Başbakanımız Kastamonu mitinginden dönerken Ilgaz Dağları'nda terörist bir grup, koruma ekibinden birine saldırdı. Bir polis memurumuz şehit olmuştu. Allah rahmet eylesin. Bu melaneti işleyenlerden birisi bu sabaha karşı ölü olarak ele geçirildi, diğerleri de bir an önce yakalanacak, bugün hepsinin hesabı görülecek. Bu topraklarda barınamayacak vatan hainleri, bölücüler, teröristler. Bazı silahlar ele geçirildi. Sanırım güvenlik güçlerimiz diğerlerini de ya canlı olarak ya da ölü olarak ele geçireceklerdir. Daha önce de bu konu ile ilgili değerlendirmelerimde 'teröristler barınamaz, güvenlik güçlerimiz bunları mutlaka etkisiz hale getirecektir' demiştim. Bugün bunun gerçekleşmekte olduğunu gördüğüm için memnunum. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Türkiye devleti, milleti ile kimse celalleşmesin. Türk devleti ve milletini hiçbir şekilde alt edemezsiniz.'' Teröristlerin eylemlerini Karadeniz Bölgesi'ne taşımak istediklerine yönelik iddiaların hatırlatması üzerine Şahin, ''(Biz bu bölgelerde de varız) demek, seçim öncesi buralara da gözdağı vermek için geldiklerini tahmin ediyorum. Ama buralarda tutunmaları mümkün değildir'' diye konuştu.