-ŞAHİN: BU TALİHSİZ BİR DURUM OLUR TBMM (A.A) - 27.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, birkaç Silahlı Kuvvetler mensubunun ifadeye çağrılmış olmasına bir tepki olarak Ege'deki tatbikatlar iptal edilmişse bunun Silahlı Kuvvetler açısından son derece talihsiz bir durum olacağını söyledi. Samanyolu Haber kanalında soruları yanıtlayan Şahin, konuya ilişkin soru üzerine, ''Silahlı Kuvvetlerce yapılan açıklamada askeri nedenlerle bu tatbikatların iptal edildiği belirtilmektedir. Doğrusu Silahlı Kuvvetlerimizin, Genelkurmayımızın bu konudaki açıklamalarına itibar ederiz, itibar etmek durumundayız. Ama eğer bir dava nedeniyle, birkaç Silahlı Kuvvetler mensubunun ifadeye çağrılmış olmasına bir tepki olarak bu tatbikatlar iptal edilmişse bu, Silahlı Kuvvetlerimiz açısından son derece talihsiz bir durum olur'' dedi. ''Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile tatbikatların iptal edilmesi konusunda birtakım kulisler yürütülmeye çalışıldığı''nın belirtilmesi üzerine Şahin, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Başbakanın da Genelkurmay Başkanı ile görüştüğünü biliyorum. Ama içeriği hakkında bilgi sahibi değilim'' diye konuştu.