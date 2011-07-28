Şahin: BDP'yle görüşmeyeceğiz

T24 - Terörle mücadele konusunda muhalefet partileriyle görüşebileceğini belirten Şahin “BDP ile de görüşecek misiniz?” sorusuna “Bugünkü durumda BDP görüşme takvimine yok” yanıtını verdi.



Şahin, gazetecilerin Karadeniz’de terörle mücadele için görevlendirilecek özel birlikle ilgili sorularınaysa “Hem jandarma hem polis birlikleri görev yapacak” şeklinde karşılık verdi.



Hopa Emniyet Müdürü ve Jandarma komutanına soruşturma açılmasıyla ilgili olarak da konuşan İçişleri Bakanı “Kusur tespit edilmeden soruşturma başlatılmaz” sözleriyle Emniyet Müdürü ve Jandarma komutanının ihmali bulunduğunu ima etti.