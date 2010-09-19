Şahin: 'BDP ikiyüzlülük yapıyor'

T24 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin , ''Çocuklarımızın üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın, çocuklarımızı siyasi amaçları için kullanmasın'' dedi.





Şahin, Keçiören'de Eskipazarlılar Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği'nin (ANASDER) açılış törenine katıldı. Tüm dernek yöneticilerine bir tavsiyesi olduğunu ifade eden Mehmet Ali Şahin, şöyle konuştu: ''Hiçbir siyasi partinin yan kuruluşu gibi hareket etmeyin. Ne iktidar partisinin, ne muhalefet partisinin yandaşı bir dernek gibi hareket etmeyin. Buna iktidar partisine mensup üyelik bağıyla devam eden şimdi Meclis Başkanı olan bir hemşehriniz olarak söylüyorum. Geçmişteki tecrübelerime dayalı olarak söylüyorum. Şimdi bir Eskipazar Belediye Başkanı burada olmalıydı. Niye olmadı? Bir takım hemşehrilerden bana 2 gündür telefonlar geliyor. 'O derneğin açılışına gitmeyin. Niye çünkü o dernek başkanı sizin partiniz hakkınızda, belediye başkanı hakkında atıp tutan biridir' diye. Ben buna inanmıyorum. Kim olduğunu da bilmiyorum. Ancak Sayın Başkan böyle bir izlenim vermeyin. Hiçbir partiyle bağı olmayan bir izlenim bırakın.''





KPSS'nin kısmi iptali



Şahin, dernek merkezinde incelemelerde bulunduktan sonra ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''BDP'nin anadilde eğitimi desteklemek amacıyla eğitimi boykot kararına'' ilişkin bir soruya verdiği cevapta şunları söyledi: ''Yarın 15 milyonu aşkın ilköğretim ve orta öğretimde okuyan çocuğumuz yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılının yavrularımız ve eğitim camiası için başarılı geçmesini diliyorum. Ancak öğretmen atamaları sebebiyle şu anda bir sorun yaşanmaktadır.





Bilindiği gibi KPSS sınavlarının en azından bir bölümü iptal sonucu geçersiz sayıldı. Bu 30 bin civarında öğretmen atamasını da geciktirdi. Yeni ders yılı açılırken öğretmen eksikliği nedeniyle bir sorun yaşayacağız. Başta YÖK olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımızın ve tabi ki ÖSYM'nin en kısa sürede yeni bir sınav yapacakları anlaşılıyor. Bu sınavı en kısa sürede yapmalarını ve bu öğretmen atamalarını gerçekleştirmelerini diliyorum. Bu sınavın iptaline neden olanlar bana göre büyük bir insanlık suçu işlemişlerdir. Kopya çekerek, bir takim imkanları istismar ederek, kendilerine veya yakınlarına avantaj sağlamaya çalışan insanlar gerçekten kimsenin yüzüne bakamayacak şekilde suç işlemişlerdir ve binlerce öğretmen adayımızın ve gencimizin mağduriyetine yol açmışlardır.''





Eğitimi boykot kararı



Şahin, boykot kararı ile ilgili soruyu da hatırlatarak, yarın bazı bölgelerde bir siyasi partinin çağrısı üzerine boykot uygulanacağının ifade edildiğini, bu konuyla ilgili kendisinin de 2 gün önce Antalya'da düşüncelerinin sorulduğunu kendisinin de değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.





Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak tekrar şunları söylemek durumundayım. Çocuklarımızın üzerinden hiç kimse siyaset yapmasın, çocuklarımızı siyasi amaçları için kullanmasın. Maalesef bir siyasi parti ve onların teşkilatları, çocuklarımızı güvenlik güçlerine karşı taş atmak suretiyle istismar etmektedir ve siyasi amaçlar için kullanmaktadır. Ve sonra bu çocuklarımız Türkiye'deki mevcut yasalar içerisinde hakkında yargısal işlem yapılınca ayağa kalkmaktadırlar 'bu çocuklar niye cezaevinde' diye sormaktadırlar. Onların müsebbibi sizsiniz. Bu çocukları ön plana koyarak, yüzlerini de kapatarak emniyet güçlerine, ülkenin güvenliğini sağlamakla görevli olan polislere hem taş attırıyorsunuz sonra bu çocuklarla ilgili işlem yapılınca 'niye işlem yapıldı' diye yaygarayı basıyorsunuz. Bu iki yüzlülüktür, bu çifte standarttır. Şimdi bu yetmiyormuş gibi bir de...Eğitim hakkı en temel insan hakkıdır. Çocuklarımızın değil bir gün bir saat eğitimden uzak kalması hem o çocuklarımız hem ülke için kayıptır. Bir siyasi parti bunu göze alamaz. Bir siyasi parti 'çocuklar bir gün, 10 gün okula gitmesin' diyemez. O zaman o siyasi parti kuruluş amacını inkar etmiş olur. Çünkü siyasi partilerin niçin kurulacağı, Anayasada ve Siyasi Partiler Kanunu'nda yazılıdır. Ben bir an önce bu boykot çağrısında bulunan siyasi partinin ve onların yöneticilerini yeniden değerlendirme yaparak bunun ne kadar yanlış olduğunu anlamalarını ve bundan vazgeçmelerini temenni ediyorum, tavsiye ediyorum.''





Hakkari'deki terör saldırısı



Şahin, Hakkari'deki terör saldırısı ile ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti: ''Şu anda 'bu eylemi kim yaptı?' sorusunun cevabı aranıyor. Aslında bu cevabı uzun uzun araştırmaya da gerek yok. Çünkü bu masum insanlara yönelik ilk suikast ilk saldırı değildir. Ama kimler olduğu konusunda Meclis Başkanı olarak ben açıklama yapacak değilim.''



