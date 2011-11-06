T24 LogoT24 Logo
Politika

Şahin bayram namazını depremzedelerle kıldı VAN (A.A)

06 Kasım 2011 11:28

-Şahin bayram namazını depremzedelerle kıldı VAN (A.A) - 06.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bayram namazını Erciş'te çadır kentte yaşayan depremzedelerle birlikte kıldı. Bakan Şahin, çadır kentte Türk Kızılayı tarafından kurulan Hilal-i Ahmer Camisine geldi. Burada bayram namazını depremzedelerle birlikte kılan Şahin, namazın ardından depremzedelerle bayramlaştı. Elini öpen çocuklara bayram harçlığı veren Şahin, vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulunan polis memurlarıyla da bayramlaştı. Şahin, namazın ardından yaptığı açıklamada, ''Yakın tarihte bir deprem afetini ve onun doğurduğu acıyı yaşamış bu şehirde acıları süratle gidermek, paylaşarak azaltmak için buradayız'' dedi. Bayramı deprem bölgesinde yaşamak için bölgeye çok sayıda kişinin geldiğini ifade eden Şahin, ''Afetin oluşturduğu acı ve sıkıntılar vesilesiyle kardeşçe bu acıları paylaşarak gidermeyi, azaltmayı başarma sınavından geçiyoruz hep birlikte'' diye konuştu. Depremin ilk saatlerden ve o günün akşamından itibaren kenetlenmiş bir millet ve devlet ilişkisi gördüklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Şahin, ''Yaralar sarıldı, acılar paylaşıldı'' diyerek, şöyle devam etti: ''Ama her şey bitmedi. Birinci merhaleyi Allah'a şükür başarıyla geride bıraktık. Şimdi yaklaşan kışa yönelik kalıcı barınma imkanlarını oluşturmak için devletimiz bütün imkanlarıyla, milletimiz bütün cömertliği ile seferber olmuş durumda.'' Bakan Şahin, kalıcı konutlar yönünde afete maruz bölgelerdeki yapılaşma çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti: ''Ama depremin oluşturduğu sıkıntı sadece beslenme, barınma, sağlık değil, insanlarımızın moralinin, insanlarımızın birlikteliğinin, insanlarımızın hayata bakışının da yıpranmışlığı var. Çocuklarımızın üzerinde oluşturduğu kaçınılmaz olumsuz etkiler var. Hep birlikte psikolojik bu travmaları, sosyolojik bu kırılmaları da yine sevgiyle, saygıyla, ilgiyle, kardeşlikle, dostlukla el ele aşacağız ve bunu başaracağız.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24