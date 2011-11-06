-Şahin bayram namazını depremzedelerle kıldı VAN (A.A) - 06.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bayram namazını Erciş'te çadır kentte yaşayan depremzedelerle birlikte kıldı. Bakan Şahin, çadır kentte Türk Kızılayı tarafından kurulan Hilal-i Ahmer Camisine geldi. Burada bayram namazını depremzedelerle birlikte kılan Şahin, namazın ardından depremzedelerle bayramlaştı. Elini öpen çocuklara bayram harçlığı veren Şahin, vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulunan polis memurlarıyla da bayramlaştı. Şahin, namazın ardından yaptığı açıklamada, ''Yakın tarihte bir deprem afetini ve onun doğurduğu acıyı yaşamış bu şehirde acıları süratle gidermek, paylaşarak azaltmak için buradayız'' dedi. Bayramı deprem bölgesinde yaşamak için bölgeye çok sayıda kişinin geldiğini ifade eden Şahin, ''Afetin oluşturduğu acı ve sıkıntılar vesilesiyle kardeşçe bu acıları paylaşarak gidermeyi, azaltmayı başarma sınavından geçiyoruz hep birlikte'' diye konuştu. Depremin ilk saatlerden ve o günün akşamından itibaren kenetlenmiş bir millet ve devlet ilişkisi gördüklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Şahin, ''Yaralar sarıldı, acılar paylaşıldı'' diyerek, şöyle devam etti: ''Ama her şey bitmedi. Birinci merhaleyi Allah'a şükür başarıyla geride bıraktık. Şimdi yaklaşan kışa yönelik kalıcı barınma imkanlarını oluşturmak için devletimiz bütün imkanlarıyla, milletimiz bütün cömertliği ile seferber olmuş durumda.'' Bakan Şahin, kalıcı konutlar yönünde afete maruz bölgelerdeki yapılaşma çalışmalarının sürdüğünü anlatarak, şunları kaydetti: ''Ama depremin oluşturduğu sıkıntı sadece beslenme, barınma, sağlık değil, insanlarımızın moralinin, insanlarımızın birlikteliğinin, insanlarımızın hayata bakışının da yıpranmışlığı var. Çocuklarımızın üzerinde oluşturduğu kaçınılmaz olumsuz etkiler var. Hep birlikte psikolojik bu travmaları, sosyolojik bu kırılmaları da yine sevgiyle, saygıyla, ilgiyle, kardeşlikle, dostlukla el ele aşacağız ve bunu başaracağız.''