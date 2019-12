-ŞAHİN: BAŞ TACIMIZ ÖĞRETMENLERİMİZ TBMM (A.A) - 23.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin geleceği bakımından hayati önem taşıyan genç nüfusun hayata hazırlanmasında, yetişmelerinde en büyük görevin öğretmenlere düştüğünü bildirdi. Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Türkiye'nin çağdaş dünyadaki konumunu güçlendirmenin ve değişimlere yön verebilmenin yolunun eğitimden geçtiğini ifade eden Şahin, insanların ve toplumun yetişmesinde, şekillenmesinde taşıdıkları büyük önem dolayısıyla öğretmenlerin, milletlerin hayatında da eşsiz bir yere sahip olduğunu belirtti. Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin, eğitim çağındaki 20 milyon çocuk ve genciyle, birçok AB üyesi ülkenin nüfusundan daha büyük potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Ülkemizin geleceği bakımından hayati önem taşıyan bu genç nüfusun, hayata hazırlanmasında, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olarak yetişmelerinde en büyük görev, baş tacımız olan öğretmenlerimize düşmektedir. Nitekim Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Toplumun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir' veciz sözüyle onlara olan güvenini dile getirmiştir. Yurdun dört bir köşesinde fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz, çocuklarımızın zihinlerini ve gönüllerini aydınlatmakta, Türkiye'yi bilgi çağının öncüsü yapma mücadelesi vermektedirler. Yarınlarımızı emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeleri için gayret eden saygıdeğer öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda görev yapmaları en büyük arzumuzdur. Eğitime yapılan her türlü yatırımın aynı zamanda ülkemizin geleceğine yapıldığına olan inancımla, bu konuda atılan adımlara destek olmanın hepimizin görevi olduğu kanaatindeyim. Bu duygularla başta Başöğretmen Aziz Atatürk olmak üzere hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Öğretmenlerimizin, ailelerinin, öğrencilerimizin ve bütün milletimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, emekleri ve katkıları nedeniyle şükranlarımı iletiyorum.'' -ERDOĞAN: ''EN ÖNEMLİ PAY ÖĞRETMENLERİMİZİN'' Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin genç bir cumhuriyet olduğunu ancak kısa zamanda dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline geldiğini ve bu gelişime öğretmenlerin büyük katkı sağladığını bildirdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nin İnternet Sitesi'nde yer alan açıklamaya göre Erdoğan, 24 Kasım dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları kaydetti: ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında 'başöğretmen' sıfatını alması vesilesiyle, 1981 yılından bu yana her yıl öğretmenler günü olarak kutladığımız 24 Kasım'ın tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Genç Cumhuriyetimizin kısa zamanda dünyanın güçlü ve itibarlı devletlerinden biri haline gelmesindeki en önemli paylardan biri, hiç şüphe yok ki, fedakarca, cefakarca, özveriyle gayret gösteren öğretmenlerimize aittir. Bu millet, öğretmenlerimizin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüşünü azimle sürdürüyor. Bizler, hükümetimizi kurarken 'önce insan' parolasıyla yola çıktık, 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin' dedik. İnsana yapılan her yatırım, insanın yetişmesine verilen her emek bizim nazarımızda kutsaldır. Bu anlayışla, en fazla yatırımı eğitime yaptık, eğitimi her şeyin önünde tuttuk; eğitimcilerimize, öğretmenlerimize özel önem atfettik. Her bir öğretmenimiz bizim için özeldir, ülkemizin geleceği adına önemli bir fırsattır. Her öğretmen, çocuklarımız için, geleceğimiz için bir umut ışığıdır. Bu bakımdan, bizler, öğretmenlik mesleğine yeni başlayan her arkadaşımızı, eğitim seferberliğimiz, ülkemiz, milletimiz adına çok büyük bir kazanım olarak görüyoruz. Türkiye gelecekteki hedeflerine dünyadaki değişime bigane kalmayan, kendini yenileyen, genç nesilleri dünün ve bugünün şartlarına göre değil, yarının şartlarına göre geleceğe hazırlayabilecek öğretmenlerle ulaşacaktır. Türkiye'nin istikbali, öğretmenlerimizin tutuşturduğu eğitim meşalesiyle daha da aydınlık olacaktır. Öğretmenler, dün ve bugün olduğu gibi, yarın da geleceğin mimarı olmaya devam edeceklerdir. Ben bu vesileyle, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Türk eğitimine yıllarını vermiş emekli öğretmenlerimize de sağlık, huzur ve esenlikler temenni ediyorum. Hayatını kaybeden bütün eğitim camiası çalışanlarına ve öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.'' -ÇUBUKÇU: ''ÖĞRETMENLERİMİZ DEĞİŞİMİN ANAHTARI'' Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, öğretmenlerin dün olduğu gibi bugün de her türlü değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumunda olduğunu belirterek, ''Öğretmenlerimiz de bu misyonun bilincinde olarak hiçbir maddi güçle ölçülemeyecek kadar onurlu ve saygın bir görevi sevgiyle ve büyük fedakarlıklarla sürdürüyorlar'' dedi. Çubukçu, 81 ilden gelen öğretmenlerle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Başbakanlık Yeni Bina'da ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan'ın kabulünü öğretmenlere verdiği değerin bir ifadesi olarak gördüğünü vurgulayan Çubukçu, eğitim camiası olarak Türkiye'de yaşanan eğitim seferberliğindeki öncü tutumu ve güçlü desteği için Erdoğan'a şükranlarını sundu. Dünyanın en kutsal ve en eski mesleklerinden olan öğretmenliğin, her zaman bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve yarınlara aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olduğunu belirten Çubukçu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Öğretmenlerimiz dün olduğu gibi bugün de her türlü değişimin, gelişimin, yenilenmenin ve daha ileri hedeflere doğru yürümenin anahtarı durumundadır. Öğretmenlerimiz de bu misyonun bilincinde olarak hiçbir maddi güçle ölçülemeyecek kadar onurlu ve saygın bir görevi sevgiyle ve büyük fedakarlıklarla sürdürüyorlar. Büyük Önder Atatürk, yeni nesiller yetiştirerek Cumhuriyetimizin ideallerini gerçekleştirme sorumluluğunu öğretmenlere yüklemişti. Atatürk yaşadığı sürece her fırsatta öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamış ve yeni neslin öğretmenlerin eseri olacağına inanmıştır. Bu doğrultuda Cumhuriyetimizin ilk yıllarında eğitime yapılan yatırımlar ve yurt sathında başlayan eğitim seferberliğinin öncüleri öğretmenler olmuştur. Savaştan yeni çıkmış bir ülkenin zor koşullarında öğretmenler yeni nesilleri yetiştirme görevini inançla, umutla, azimle ve fedakarca yerine getirmişlerdir.'' Milli Eğitim Bakanı Çubukçu, Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşan süreçte ise Başbakan Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Türkiye'nin ikinci büyük eğitim seferberliğinin kendilerini ulaştıracağı aydınlık geleceğin mimarlarının yine öğretmenler olacağını kaydetti. Çubukçu, ''Bu duygularla Büyük Önder Atatürk'ün eğitime, öğretmenlere ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin ideallerine sahip çıkarak ülkemize eğitim alanında çağ atlatan yaklaşımınızdan dolayı eğitim camiası olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Eğitimi her zaman ülkemizin en önemli ve öncelikli meselesi olarak gören Sayın Başbakanımızın değerli öğretmenlerimizi bu anlamlı günde makamlarında kabulü bizleri onurlandırmıştır'' diye konuştu. Şırnak'ta öğretmenlik yapan Evin Payan, 81 ilden gelen öğretmenler adına yaptığı konuşmada, insanların içerisindeki cevheri çıkaranların öğretmenler olduğunu ifade ederek, öğretmenler olarak Başbakan Erdoğan tarafından kabul edildikleri için mutluluk duyduğunu söyledi.