-ŞAHİN: BALYOZ KENDİ KAFALARINA İNDİ TBMM (A.A) - 27.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, askeri darbe konusunda eski alışkanlıklarını sürdürmek isteyenlerin bulunduğunu belirterek, ''Millete balyoz hazırlayanların balyozun kendi kafalarına indiğini gördüklerini'' söyledi. Samanyolu Haber kanalında soruları yanıtlayan Şahin, 27 Mayıs askeri müdahalesinin yıldönümü olduğunun hatırlatılması üzerine, 27 Mayıs'ta TBMM kapatılarak, milletvekillerinin Yassıada'ya götürüldüğünü ifade ederek, ''Bu demokrasi tarihimizin kapkara bir sayfasıdır'' dedi. Türkiye'nin askeri müdahaleler ve darbelerden çok çektiğini belirten Şahin, şöyle devam etti: ''Eğer 1960 ihtilali, 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980, 28 Şubatlar olmasaydı Türkiye şimdiki noktadan çok daha ileri bir noktada olurdu. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine çok daha yakın bir noktada olurduk. Her askeri müdahale Türkiye'ye çok şey kaybettirmiştir. Geçmişten dersler alacağız ve asıl önümüze bakacağız. Şu an Türkiye'nin demokrasisi geçmişe nazaran oldukça güçlü. Ekonomik alanda da dünyada gıptayla izlenen bir ülke haline gelmiştir. Artık eski alışkanlıkların tatbikat zemini bulamayacağı bir noktaya gelmiştir Türkiye. Geçmişe takılıp kalmayacağız, önümüze bakacağız, Türkiye'yi tam demokratik bir ülke haline getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Seçimden sonra da inşallah, 1980 kalıntısı bu anayasayı da bütün bu kalıntılardan temizleyerek, sivil bir anayasayı TBMM'den geçirmeyi başarırız.'' TBMM'ye yapılan müdahalelerin millet iradesine yapılan müdahaleler olduğunu belirten Şahin, eski alışkanlıklarını devam ettirmek isteyenlerin bulunduğunu, yargıda görülen davaların bunu gösterdiğini söyledi. Şahin, bir başka soru üzerine, hala darbeye dönük bir damarın olduğunun görüldüğünü belirterek, ''Ama deşifre oldular'' dedi.