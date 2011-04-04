-ŞAHİN, AVRUPALI MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞTÜ BRÜKSEL (A.A) - 04.04.2011 - Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Konferansı için Brüksel'de bulunan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bazı Avrupalı mevkidaşlarıyla biraraya geldi. Şahin, Almanya Meclis Başkanı Norbert Lambert, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Gianfranco Fini, Hollanda Senatosu Başkanı Rene van der Linden, Letonya Meclis Başkanı Solvita Aboltina, Hırvatistan Meclis Başkanı Luca Bebic ve Karadağ Meclis Başkanı Ranko Krivokapic'le ikili görüşmeler yaptı. TBMM Başkanı Şahin ikili temaslarında haziran ayında fesh edilecek olan Batı Avrupa Birliği Asamblesi'nin yerine geçecek Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi'nde aday ülkelere yeterli temsil imkanı sağlanması üzerinde durdu. Avrupa Güvenlik ve Savunma Asamblesi için farklı ülkelerden gelen tekliflerin değerlendirilmesiyle hazırlanan mutabakat taslağında, AB üyelerinin 4'er, (27 üyeden toplam 108 milletvekili) ve Avrupa Parlamentosu'nun 27 milletvekili göndermesi istenirken aday ülke başına iki gözlemci üye talep ediliyor. Müzakerelerde Türkiye'nin girişimiyle aday ülke başına ayrılan gözlemci üye sayısının 4'e çıkarılması bekleniyor. Asamblenin yılda iki kez Avrupa Parlamentosunda ya da AB Dönem Başkanının ev sahipliğinde toplanarak AB'nin ortak dış, güvenlik ve savunma politikalarını gözden geçirmesi öngörülüyor.