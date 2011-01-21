-ŞAHİN ASKER KARAVANASI YEDİ TBMM (A.A) - 21.01.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Meclis yerleşkesindeki Muhafız ve Tören Taburu Komutanlığını ziyaret ederek, öğle yemeğini askerlerle yedi. Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Mehmet Ali Şenkara tarafından askeri törenle karşılanan Şahin, tören mangasını denetledi. Şahin, Tabur Komutanlığı Şerefe Defterini de imzaladı ve deftere şunları yazdı: ''Bir yıl aradan sonra taburu tekrar ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Taburumuz, 822 personel ile gerek TBMM merkez binası, gerek müştemilatı ve gerekse Milli Saraylar Daire Başkanlığı ve tarihi saraylarımızın dış güvenliğini sağlıyor, tören görevlerini yerine getiriyor. BÖylece meclisimizin huzur ve güven içinde görev yapmasına üstün katkılarda bulunuyor. Başta tabur komutanımız olmak üzere taburumuzun tüm mensuplarına şükranlarımı ifade ediyor ve başarılar diliyorum.'' Tabur Komutanı Binbaşı Şenkara, Şahin'e tabur hakkında bilgi verdi. Şırnak'ta şehit olan Piyade Teğmen Kaan Adnan Türe adına oluşturulan atış poligonunun açılışını da yapan Şahin, askerlerle birlikte öğle yemeği yedi. Yemeğin ardından askerlere seslenen Şahin, ''Türk Silahlı Kuvvetlerinin güzide bir parçası olan TBMM Muhafız ve Tören Tabur Komutanlığında sizlerle birlikte olmaktan, aynı sofrayı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum'' dedi. Geçen yıl Ocak ayında taburu ziyaret ettiğini anımsatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti: ''O an hissettiğim duyguları şimdi daha fazlasıyla hissettiğimi ifade etmek istiyorum. Milletimizin iradesinin vücut bulduğu TBMM, bu yıl 91. kuruluş yıldönümünü kutlayacak ancak tabur komutanlığımız da Meclisimizle yaşıttır. Dolayısıyla, biz 23 Nisan 2011'de Meclimizin 91. kuruluş yıldönümünü kutlarken, tabur komutanlığımız da kuruluşunun 91. yıldönümünü kutlayacak. Meclisimiz 23 Nisan 1920'de açılmış ama aziz Atatürk'ün talimatlarıyla 4 ay sonra TBMM'de bu birlik oluşturulmuş. Önce takımmış, daha sonra tabur seviyesine yükseltilmiş. Sadece TBMM'nin güvenliğiyle meşgul olmamış, milli mücadele günlerinde bu taburumuz cephede de savaşmış. Vatanımızı kurtarmak için şehitler, gaziler vermiş ve 1922 yılının Ekim ayında İstanbul'a giren ilk birliğimiz de TBMM'nin bu taburu olmuş. Dolayısıyla, nasıl ki TBMM gazi bir meclis ise taburumuz da gazi bir taburdur. Burada görev yapan siz Mehmetçiklerimiz, milletimizin bizlere emanetisiniz. Birliklerinizde seçilerek buraya geldiniz. Tabii ki terhis olacaksınız, buradaki askerlik günleriniz hiç unutamayacağımız hatıralar bölümünde yer alacaktır. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum.'' Şahin, yemeğin ardından, Binbaşı Şenkara ve ziyarete katılan TBMM Genel Sekreteri Sadettin Kalkan ile yeni yapılan ''akıllı nöbet kulübesi''ne geçti. Şahin, kamera sistemiyle etrafı kontrol etme imkanı sunan kulübeye girerek, bir süre incelemede bulundu.