-Şahin: Anneyi mutfakta gören sistemle sorun çözülemez ANTALYA (A.A) - 13.10.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Temel eğitimdeki kitaplarla başlayan bir süreç var. Temel eğitimde babayı gazete okuyup, anneyi mutfakta tutan bir eğitim sistemi, sürdürülebilir bir eğitim sistemi olarak devam ettiği sürece bunlar çözülemez'' dedi. 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında bu yıl ilki düzenlenen Antalya Kadın Zirvesi'nde konuşan Şahin, festivalin temasının ''Ve Kadın Dünyaya Dokundu'' olduğunu hatırlatarak, ''Aslında insanoğlu var olduğu sürece anne, eş, kardeş olarak kadın yaşama dokunuyor. Kadının yaşamına daha çok dokunmamız gerekiyor'' dedi. Çocuk yaşta evlendirilen çocuklara işaret eden Şahin, şunları söyledi: ''Çocuk yaşta okulda olacak çocukların asla evlendirilmemesi mücadelesi, kadın-erkek hepimizin mücadelesidir. Biz erkek de mağdur olursa onu koruruz ama bugünkü düzende kadının yaşam hakkıyla ilgili sorunlar üçüncü sayfa manşeti oluyorsa, erkeklerle beraber bu sorunu çözeceğiz ondan sonra bir erkek mağduriyeti varsa, kadınlarla beraber o sorunu çözeceğiz.'' Kadının toplumdaki yerini ve fırsat eşitliğini, siyaset, sivil toplum, yerel yönetimdeki temsil oranı ile şiddetle mücadele kriterlerine göre değerlendirdiklerini ifade eden Bakan Şahin, temel eğitimde kız ve erkek çocukları arasındaki farkın 0,5'e düştüğüne işaret etti. Bakan Şahin, temel eğitimde kız ve erkek çocukları arasındaki okullaşma oranında farkın kapandığını, ancak bunun ortaöğretim ve üniversiteye de aynı oranda yansıtılması gerektiğini söyledi. Kız çocuklarının eğitiminin önündeki tüm engelleri kaldırmaya çalıştıklarını belirten Bakan Şahin, ''Eğer kadını siz eğitmezseniz, ekonomik olarak güçlendirmezseniz, birey olarak karar alma mekanizmasına taşıyamazsınız. Şiddet bir sorundur. Bunu önlemek için bu iki bacağı güçlü şekilde güçlendirmeniz ve erkeklerdeki ataerkil bakış açısını değiştirmemiz lazım'' dedi. Bunun akşamdan sabaha olamayacağını vurgulayan Şahin, özellikle erkeklerdeki ataerkil bakış açısının değişmesi için zihinsel dönüşüm gerektiğini söyledi. Bakan Şahin, şöyle konuştu: ''Temel eğitimdeki kitaplarla başlayan bir süreç var. Temel eğitimde babayı gazete okuyup, anneyi mutfakta tutan bir eğitim sistemi, sürdürülebilir bir eğitim sistemi olarak devam ettiği sürece bunlar çözülemez. O yüzden Talim Terbiye Kurulunda toplumsal cinsiyetle ilgili bir komisyon oluşturuldu. Bütün kitaplara bu manada bakılıyor. Gazete okunacaksa kadın erkek beraber okuyacak, mutfağa girilecekse de kadın erkek beraber girecek.''