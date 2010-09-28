-ŞAHİN ANAYASA İÇİN ''MESAJ'' BEKLİYOR TBMM (A.A) - 28.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, siyasi parti gruplarından, yeni Anayasa değişikliği konusunda, ''Biz çalışmaya hazırız, TBMM Başkanının inisiyatifiyle uzlaşma komisyonu kurulması gerekir' şeklinde mesaj alması halinde, bu konuda adım atabileceğini söyledi. Şahin, Makedonya Meclis Başkanı Trajko Veljanoski ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları görüşmede yeni Anayasa çalışmalarını ele aldıkları anımsatılarak, görüşleri sorulan Mehmet Ali Şahin, siyasi parti gruplarının bu konudaki görüşlerini tam olarak bilemediğini söyledi. TBMM Başkanı Şahin, ''Eğer gruplarımızdan, gerçekten yeni bir Anayasa değişikliği ile ilgili 'biz çalışmaya hazırız, TBMM başkanının inisiyatifiyle bir uzlaşma komisyonu kurulması gerekir' şeklinde bir mesaj alırsam tabiki bu konuda adım atabilirim'' dedi.