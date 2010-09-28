T24 LogoT24 Logo
Politika

ŞAHİN ANAYASA İÇİN ''MESAJ'' BEKLİYOR TBMM (A.A)

28 Eylül 2010 16:24

-ŞAHİN ANAYASA İÇİN ''MESAJ'' BEKLİYOR TBMM (A.A) - 28.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, siyasi parti gruplarından, yeni Anayasa değişikliği konusunda, ''Biz çalışmaya hazırız, TBMM Başkanının inisiyatifiyle uzlaşma komisyonu kurulması gerekir' şeklinde mesaj alması halinde, bu konuda adım atabileceğini söyledi. Şahin, Makedonya Meclis Başkanı Trajko Veljanoski ile yaptığı görüşmenin ardından, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları görüşmede yeni Anayasa çalışmalarını ele aldıkları anımsatılarak, görüşleri sorulan Mehmet Ali Şahin, siyasi parti gruplarının bu konudaki görüşlerini tam olarak bilemediğini söyledi. TBMM Başkanı Şahin, ''Eğer gruplarımızdan, gerçekten yeni bir Anayasa değişikliği ile ilgili 'biz çalışmaya hazırız, TBMM başkanının inisiyatifiyle bir uzlaşma komisyonu kurulması gerekir' şeklinde bir mesaj alırsam tabiki bu konuda adım atabilirim'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24