-ŞAHİN: ALİ DEMİR ACEMİLİK YAŞADI ZONGULDAK (A.A) - 05.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''(ÖSYM Başkanı Ali Demir) Bir kurumun başına yeni gelmekten, böylesine zor sınavların içine birdenbire girmekten kaynaklanan bir acemiliği yaşadığı kanaatindeyim'' dedi. Şahin, Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi Cinci Hanı'nda A Haber kanalının canlı yayınına katılarak soruları yanıtladı. YGS ile ilgili kopya ve şifre iddialarının, YGS'ye kızı giren bir baba olarak kendisini nasıl etkilediği, açıklamalardan ikna olup olmadığı sorulan Şahin, ''Bir kopya olduğu inancını hiçbir zaman paylaşmadım. Bir şifreden bahsedildi. 1 milyon 700 bin gencin girdiği sınav sorularını hazırlarken her bir öğrenci için kopya çekilmesin diye farklı yöntem takip edilirken belki kendi içlerinde bir şifre uygulanmış olabilir. Bunu sınava giren hiçbir öğrencinin bildiği kanaatinde değilim'' diye konuştu. Ne şifre ne de kopya sebebiyle kimsenin haksızlığa uğradığını düşünmediğini belirten Şahin, şunları söyledi: ''Benim kızımın da haksızlığa uğradığı kanaatinde değilim. 409-410 gibi puan geldi. İkinci sınava hazırlanıyor. Bizde herhangi sorun olmadı. Ancak ÖSYM Başkanı Ali Demir, göreve yeni geldi. Sanıyorum, birtakım kadro değişiklikleri yapmış. Bir kurumun başına yeni gelmekten, böylesine zor sınavların içine birdenbire girmekten kaynaklanan bir acemiliği yaşadığı kanaatindeyim. Bu acemilik nedeniyle bazı açıklamaları kamuoyunda yadırgandı, eleştiri aldı. Kötü niyetli olduğu kanaatinde değilim. Ben üniversite sınavlarıyla ilgili ne kızımın ne de 1 milyon 700 bin gencin bir haksızlığa uğradığı inancını taşımıyorum.'' Şahin, 23. Dönem parlamentosunda yönettiği oturumlardan en utulmazının Anayasa değişikliği esnasındaki Meclis oturumları olduğunu söyledi. 24. Dönemdeki hedefinin ne olduğu sorusunu Şahin, ''Bir hedefim yok. Karabüklüleri temsilen parlamentoda bulunmak, siyasette edindiğim tecrübelerle kente yapılan hizmetleri yenilemektir'' diye cevaplandırdı. -ÇILGIN PROJE- Şahin, Karabük için çılgın projesi olup olmadığı sorusu üzerine de şöyle dedi: ''Aslında Karabük demir çelikle özdeştir. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının ve özel haddehanelerin daha faal hale gelmesi istihdamı olumlu etkileyecektir. Bunun için acilen Filyos Limanı'nın yapılması gerekmektedir. Bu liman yapıldığında Karabük iktisadi bakımdan önemli sıçramayı gerçekleştirecektir. Filyos Limanı'nın bu yıl temeli atılacak. Bu çılgın proje tabiri de sayın Başbakan'ın ve hükümetin benzetmesi değil. Bu benzetme doğrudan Hıncal Uluç'a aittir. Sonra bu çok tuttu, herkes çılgın proje demeye başladı, sayın Başbakan bile bu tabire sarıldı ama tabii büyük düşünmek gerekir. Fatih Sultan Mehmet büyük düşündüğü için İstanbul'u fethedebilmiştir.'' -ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ- Şahin, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: ''24. Dönemde parlamentonun önüne yeni bir anayasa süratle gelecektir. Çünkü böyle bir hava 12 Eylül'de yapılan referandumun sonunda tüm siyasi partiler tarafından dile getirildi. Aslında Anayasa değişikliğini AK Parti gündeme getirmiş, referandumla gerçekleşmişti.'' 12 Haziran seçimlerinde 2007'deki başarıyı yakalayacaklarını, biraz daha üstünde oy oranıyla seçimlerden çıkabileceklerini tahmin ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu: ''Üç-dört parti Meclise girebilir. Ben Türkiye'nin sekiz buçuk yıllık dönem zarfında siyasi istikrarla çok önemli kazanımlar elde ettiğini düşünüyorum. Temsilde adalet olsun ama istikrar da olmalıdır. İstikrarsız dönemlerde Türkiye çok şey kaybetmiştir. Eğer Türkiye şu anda AB ülkeleri içerisinde 2010'u ekonomide en büyük büyüme rakamlarıyla kapatmışsa ve 2011'e de aynı şekilde girmiş ve Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru geçtiğimiz ay kırılmışsa bunlar siyasi istikrarın sonucudur.'' -KARDEMİR KARABÜKSPOR- Hafta sonu Kardemir Karabükspor'un Fenerbahçe ile yapacağı maçı statta izlemeyi düşündüğünü belirten Şahin, Karabükspor'un ligin flaş takımı olduğunu ve iyi futbol oynadığını söyledi. ''Galatasaray'dan bu yıl umduğunuzu bulamadınız mı'' sorusu üzerine de Şahin, ''Galatasaray az kalsın küme düşecekti, Allah korudu. Fenerbahçe maçı nasıl olur bilemiyorum, iyi oynayan kazansın. Tabii çok ciddi liderlik yarışı var. Puan puana gidiyor, Trabzonspor da son maçını burada oynayacak. Maçlar Karabük'te olacak. Karabükspor'un sahada futbol oynayacağını, hiçbir art niyet düşünceyi taşımaksızın sadece futbol oynayacağını, neticenin ne olacağını maçtan sonra göreceğiz'' dedi. Şahin, ''Emenike'nin Galatasaray'a gelmesi konusunda herhangi, arayı bulma gibi misyon üstlenir misiniz'' sorusu üzerine, ''Yok, o işlere karışmam'' dedi. Emenike'nin yaşıyla ilgili tartışmalar konusunda Şahin, gerçek yaşının kemik yaşının tespit edilerek öğrenilebileceğini söyledi.