Şahin: AK Parti öksürürse Türkiye zatürre olur

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, "AK Parti’nin alternatifi yine AK Parti. O halde AK Parti’nin iyi korunması lazım ki zafiyet geçirmesin. AK Parti, mevsim kış ama nezle bile olmasın. AK Parti, öksürürse Türkiye zatürre olur, tablo bu" dedi.

Seçim bölgesi Ordu’ya gelen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, partisinin Kadın Kolları 3’üncü Olağan Genel Kurulu Toplantısı’na katıldı. Parti binasındaki toplantıda konuşan Bakan Şahin, AKP’nin gelişim sürecini anlattı. Yaklaşık 65 siyasi parti bulunduğunu dile getiren Bakan Şahin, AKP gibi başka bir partinin olmadığını söyleyerek, şöyle konuştu:



"AK Parti'nin sevilmesi lazım"



"Keşke bir ikincisi daha olsa. Bu ülke siyaseten daha da zengin olur. Bir tanesi bir tarafa, diğerleri bir tarafa bir tablo, manzara var. Bu bizi hem sevindiriyor, hem düşündürüyor. Çünkü Ak Parti’nin alternatifi yine Ak Parti. O halde Ak Parti’nin iyi korunması lazım. Hiç hata yapılmaması lazım. Hep sahiplenilmesi, desteklenmesi, sevilmesi, sayılması, önemsenmesi lazım ki Ak Parti zafiyet geçirmesin. Ak Parti, mevsim kış ama nezle bile olmasın. Ak Parti, öksürürse Türkiye zatürre olur, tablo bu. Onun için hanımlar, beyler, gençler, herkes AK Partimize sahip çıkalım."



AKP’nin kendi içerisinde 3 büyük teşkilatla var olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:



"3T'yiz biz"



"AK Parti’de 3 teşkilat var. Toplam 6 milyonu aşkın üye, özelde 2 milyonu aşkın kadın kolumuz, 1 milyonu aşan gençlik kolumuz. Bir teşkilat ama 3 teşkilat gücünde bir teşkilat. Ak Parti’nin gücü bu. Ak Parti’de 3G teknolojisi gibi 3T yapısı var. Kadın kolu, gençlik kolu, ana kademe. Açık edelim artık söyleyelim 3T’yiz biz. Onun için Ak Parti’yi konuşurken, AK Partiliyle konuşurken, hele hele Ak Partili’ye karşı böyle yanlış düşüncelerle söylemler geliştirirken, herkesin bir kere değil, iki kere değil, herkesin üç kere düşünmesi lazım. Ana kadememiz bir tarafa, 2 milyonluk kadın teşkilatımız bile diğerlerine yeter. Fazla gelir. 1 milyonluk gençlik teşkilatımız, henüz 1 milyon üyeyi aşamamış ana muhalefet partisine zaten yeter. Siyaseti bizim teşkilatımızın bir tanesi idare eder. Bizim zamana, çalışmaya ihtiyacımız var. Muhalefetin zamanı bol. Onun için düşünüp duruyorlar. İşte zamanı birazda doldurmak için üst üste iki tane olağanüstü, bir tane de yakın zamanda olağan kongreyle falan zamana oynuyorlar, zamanı böyle kullanıyorlar."



Konuşmasının ardından partili kadınlar İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e çeşitli hediyeler verdi. Bakan Şahin, daha sonra Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde yapılan ’Yerel Gençlik Politikaları Karadeniz Bölgesi Toplantı’na katıldı.