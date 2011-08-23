-Şahin "Yıldız Kızlar"ı kabul etti ANKARA (A.A) - 23.08.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Çin'i yenerek dünya şampiyonu olan Voleybol Yıldız Kız Milli Takımı oyuncularını kabul etti. Şahin'i, takımı temsilen, Kaptan Damla Çakıroğlu, Dilara Bağcı ve Ecem Alıcı ile Antrenör Şahin Çatma ve Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Sinem Mavili ziyaret etti. Dünya şampiyonu takımın oyuncularının yanında olduğunu ifade eden Şahin, ''İnanınca başarıldığını, çalışınca olduğunu gösteren bir takım bu. Bu yüzden bu başarıyı çok önemsiyoruz'' dedi. Şahin, Türk spor tarihinde çok önemli bir başarı elde edildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Benim istirhamım ve ricam, bütün oyuncularımızdan ve bütün camiadan bunun devamlılığını ve sürekliliğini istiyoruz. Başarmak önemli ama sürdürülebilir başarı çok daha önemli ve kıymetli. Onun için de biz, bize düşen neyse, onlar kendilerine düşen neyse hep beraber el birliği ve güç birliği içinde bu başarının daimi olmasının gayreti içinde olacağız. Sporun, müziğin evrenselliğini biliyoruz. Cumhuriyetin 100. yılına hazırlanan Türkiye, her ligde olduğu gibi koyduğumuz hedeflere ulaşabilmek için, sporda da voleybolda da kızlarımız ve erkeklerimizle de toplumun her kesimiyle de birinci ligde olma arzu ve gayreti içindeyiz.'' Oyunculara başarı dileyen ve teşekkür eden Şahin, içinde Antep fıstığı ve ezmesi bulunan, Gaziantep işi sedef kaplamalı küçük sandık hediye etti. ''Enerji olsun'' diye böyle bir hediye verdiklerini belirten Şahin, evlenecekleri zaman da benzer bir çeyiz sandığını Gaziantep'ten armağan edebileceklerini kaydetti. Voleybol Federasyonu Genel Sekreteri Sinem Mavili de temennileri için Fatma Şahin'e teşekkür etti. Kadınların sporda da başarılı olmasının önemine değinen Mavili, çok çalışarak, çok alın teri dökerek başarı elde ettiklerini söyledi. Mavili, bunun sürdürülebilir olması için de ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Antrenör Şahin Çatma da sporcularıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, daha da ileri gidileceğine inandığını kaydetti.