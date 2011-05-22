-ŞAHİN: "YENİ ANAYASA GENİŞ BİR MUTABAKATLA YAPILMALI" ANKARA (A.A) - 22.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''AK Parti, anayasayı tek başına değiştirecek milletvekili grubuyla Mecliste yer alsa bile anayasayı geniş bir mutabakatla yapma çabası içinde olmalıdır'' dedi. Kanal 7 televizyonunda, Başkent Kulisi programına katılan Şahin, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de sivil bir anayasaya ihtiyaç olduğunu, seçimin ardından parlamentoda uzlaşma komisyonu kurularak, siyasi partiler ile sivil tolum örgütleri ve üniversitelerin de katılımıyla çalışma yapılması gerektiğini söyledi. AK Parti'nin, 3. dönemde de tek başına iktidara geleceğini düşündüğünü ifade eden Şahin, ''AK Parti, anayasayı tek başına değiştirecek milletvekili grubuyla Mecliste yer alsa bile anayasayı geniş bir mutabakatla yapma çabası içinde olmalıdır'' diye konuştu. Seçim güvenliği konusunda da görüşlerini belirten Şahin, terör örgütünün seçim öncesi baskı oluşturmak, kafaları karıştırmak, ''Bu hükümet döneminde terör olmayan bölgelerde de terör oluyor'' propagandası yapmak amacıyla Orta Anadolu'da bazı terör faaliyetlerinde bulunduğuna işaret etti. Jandarmanın kırsal bölgede yapacağı ciddi çalışmalarla bu bölgedeki terör örgütü üyelerini yakalayacağını, teröristlerin de zaten bölgede tutunamayacağını vurgulayan Şahin, vatandaşların endişe duymamalarını istedi. Şahin, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de geçmişte terör örgütünün tehditle netice almaya çalıştığını anımsatarak, ''Bunların önemli mensupları yakalandı. 'KCK' diye devam eden dava, bu davadır. Seçimlerin kendi sınırları içinde yapılması gerekir. Silahla, baskı ve terörle demokrasi mücadelesi yapılamaz. Seçimler o bölgede huzur içinde geçirilmeli. Seçimlerin güvenli şekilde yapılması Türkiye'de demokrasinin geldiği notayı da gösterir. Tüm siyasi partilerin ve milletvekili adaylarının sorumluğu vardır'' dedi. -''TÜRKİYE'NİN BİRLİK VE BERABERLİĞİNDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR''- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kürtlere yönelik ret, inkar ve asimilasyon politikalarının geride kaldığına dair sözleriyle ilgili Şahin, şunları kaydetti. ''Şu anda PKK diye bir örgüt varsa, 30 yılı aşkındır Türkiye'nin başına bela olmuşsa, binlerce şehit vermişsek, ayrıca binlerce bu ülke insanı hayatını kaybetmişse, Sayın Başbakanın söz ettiği yanlışlıklar sebebi iledir. 'Kürt diye bir ırk yok, böyle bir etnik yapı, topluluk yoktur' diye inkar etmişsiniz, reddetmişsiniz, yıllardır bu böyle olmuş maalesef. İnsan, hangi etnik yapıdan geleceğine, ana dilinin ne olacağına kendi karar veremez. Önemli olan aynı ülkenin vatandaşı olabilmektir, aynı bayrağa sahip olabilmektir, aynı vatanın içinde aynı milletin ferdi olarak huzur içinde yaşayabilmektir. Ben Türk'üm, Oğuzlar'ın Kayı boyundan geliyorum, ama bu ülkede yaşayan farklı etnik kökenden insanlarla et ve tırnak olmuşuz. AK Parti iktidarı döneminde bu konuda bir takım yasal düzenlemeler yapılarak ret, inkar ve asimilasyon politikaları geride bırakılmıştır. Kürt vatandaşlarımızın diğer vatandaşlarımız gibi bazı sosyal, ekonomik sorunları vardır. Devletin görevleri bu sorunları çözerek, bu ülkede birlikte bir ve beraber olarak, huzur ve barış içinde yaşamayı sağlamaktır. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinden rahatsız olan çevreler vardır. Bu hep olmuştur. Bazı uluslararası terör örgütleri, PKK da dahil, sırf Türkiye'yi huzursuz etmek için bunu kaşımaktadırlar. Ellerindeki gerekçeler büyük oranda kalkmıştır. Neyi istismar edeceksiniz şimdi? İstismar edecekleri bir şey kalmamıştır. En büyük yatırımları o bölgeler alıyor. Oralara daha çok yatırım yapılıyor. Sırf terör örgütleri istismar etmesin diye.''