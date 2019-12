-ŞAHİN: "YARGI BAĞIMSIZLIĞI VAR" ANTALYA (A.A) - 17.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Hrant Dink davasının uzamasının soru işaretleri yarattığı iddialarıyla ilgili ''Yargı bağımsızlığı var. Yargı tarafsızlığı var. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bekliyoruz'' dedi. Şahin, Kepez Belediyesince düzenlenen Kepez Kent Ormanı mesire ve piknik alanını gezdi. Alanın yapımı ve düzenlenmesiyle ilgili Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den bilgi alan Şahin, piknik yapan ailelerle de sohbet etti. Nargile içen gençlerin yanına oturan TBMM Başkanı Şahin, masada sigara paketi görmesi üzerine, gençlere sigara kullanmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Başbakan Erdoğan'ın, vatandaşlara sigarayı bıraktırma sözünü hatırlatan Şahin, Erdoğan'ın, sigara içerken gördüğü vatandaşların paketini aldığını, içmeyeceklerine dair imza attırarak söz verdirdiğini ve boş paketlerini koleksiyon yaptığını söyledi. TBMM Başkanı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, orman idaresinin tahsis ettiği alana Kepez Belediyesinin vatandaşlar için son derece güzel bir alan yaptığını belirterek, alanın kent halkı için önemini vurguladı. Bir gazetecinin Kepez ilçesindeki 2B sorununa ilişkin sorusunu yanıtlayan Mehmet Ali Şahin, Hükümetin bu konuda çalışma yaptığını, sorunun çözümüne olanak sağlayacak kullanım kadastrosuyla ilgili başlatılan çalışmaların da yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığını bildirdi. Şahin, ''2B sorununu toptan çözecek yasa taslağının hazır olduğunu biliyorum. Kullanım kadastro çalışmalarının tamamlanması bekleniyor. Bunun tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın 2B ile ilgili sorunun çözüleceğine inanıyorum'' dedi. Şahin, TBMM'nin açılmasının ardından 2B sorunuyla ilgili konunun gündeme gelebileceğini söyledi. -YENİLENEN POLİS MERKEZİNİ İNCELEDİ- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, daha sonra, Antalya Emniyet Müdürlüğünce fiziki ve teknik donanımı tamamen yenilenen ve iyileştirilen Demircikara Polis Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Polis merkezlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'dan bilgi alan Şahin, polis merkezinin arşiv, nezaret gibi odalarını da inceledi. Şahin, Antalya'daki polis merkezlerinin son derece modern hale getirilerek vatandaşa hizmet verildiğini kaydetti. Nezaret odası bölümünde kendisini görüntüleyen gazetecilere, demir parmaklıkları üzerlerine kapatarak espri yapan Şahin, Türkiye'de bildiği kadarıyla özellikle son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle hiçbir basın mensubunun basın suçu işlediği ve haber yaptığı için cezaevinde bulunmadığını söyledi. Bir gazetecinin Hrant Dink davasındaki gecikmeye ilişkin iddiaları hatırlatması üzerine de Şahin, şunları kaydetti: ''Bu yargının işi. Yargılama devam ediyor. Yargı organlarına, yargılamayı yapan yargıçlarımıza 'niye bir an önce bitirmiyorsunuz, niye karar vermiyorsunuz' demek mümkün değil. Yargı bağımsızlığı var. Yargı tarafsızlığı var. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bekliyoruz.''