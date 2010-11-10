-ŞAHİN: "TÜRKÇEDEN BAŞKA BİR DİLLE HİTAP KANUNA AYKIRI" TBMM (A.A) - 10.11.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, BDP Grup toplantısında Türkçeden başka bir dille hitap edilmesinin Siyasi Partiler Kanunu'nun 81. maddesinin hükümlerine aykırı bir faaliyet olduğunu belirterek, "Tüm siyasi partilerimizin, onların yetkililerinin bu kurallara uymaları gerektiğini TBMM Başkanı olarak hatırlatıyorum. Aksi halde yasalarda bu tür davranışlara hangi sonuçlar bağlanmışsa onlar ile ilgili işlem yapılır" dedi. Şahin, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Osman Budak ve beraberindeki heyeti kabulünde soruları yanıtladı. BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız'ın dün grup toplantısında Kürtçe konuşmasıyla ilgili bir soru üzerine Şahin, şunları kaydetti: ''Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuralları olan bir devlettir. Siyasi partilerimizin uyması gereken esaslar hem Anayasamızda hem de Siyasi Partiler Kanunu'nda açıkça ifade edilmiştir. Siyasi partiler, tüzük ve programlarının yazımı ve yayımında, kongrelerinde, açık ve kapalı salon toplantılarında ve propagandalarında Türkçeden başka bir dil kullanamazlar. Bu yasalarımızda açıkça bellidir. Dolayısıyla siyasi partilerimiz de bu yasalar çerçevesinde faaliyette bulunmalıdırlar. TBMM'de grubu bulunan bir siyasi partinin grup toplantısında Türkçeden başka bir dille hitap edilmesi Siyasi Partiler Kanunu'nun 81. maddesinin hükümlerine aykırı bir faaliyettir. Tüm siyasi partilerimizin, onların yetkililerinin bu kurallara uymaları gerektiğini TBMM Başkanı olarak hatırlatıyorum. Aksi halde yasalarda bu tür davranışlara hangi sonuçlar bağlanmışsa onlar ile ilgili işlem yapılır.'' -SİYASETTE ÜSLUP- Şahin, siyasette üslup tartışmalarıyla ilgili bir soru üzerine de zaman zaman kamuoyunda da yadırganan üslupla ilgili bir takım tartışmaların gündeme geldiğini kaydetti. Bu konuyla ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığını söyleyen Şahin, ''Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru siyasi partilerse, siyasi parti çalışmalarının vazgeçilmez ilkelerinden birisi de üsluptur'' dedi. TBMM İçtüzüğü'nün 67. maddesinin ''kaba ve yaralayıcı söz söylememeyi ve temiz bir dille siyaset yapmaya'' amir olduğunu hatırlatan Şahin, şöyle konuştu: ''Dolayısıyla toplumun önderleri durumundaki siyasi partilerimiz ve onların değerli yöneticilerinin kaba ve yaralayıcı söz söylemekten uzak durmaları ve temiz bir dille konuşmaları bizim mevzuatımızın da bir gereğidir. Aksi halde bu tür kamuoyunca yadırganan üslup, siyasete itibar kaybettirir, itibar kazandırmaz. Madem ki siyasi yolla milletimize hizmet etmek için siyasi partilerimiz vardır ve siyasi partilerimizin yöneticileri bunun için çalışmaktadırlar, o halde bindikleri dalı kesmemeli ve siyasete itibar kaybettiren değil kazandıran davranışlar içerisinde olmalılar.''