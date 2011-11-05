-Şahin: "Şu anda Eruh kırsalında bir sıcak teması yaşıyor bu ülke'' TBMM (A.A) - 04.11.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ''Şu anda Eruh kırsalında bir sıcak teması yaşıyor bu ülke. Terör örgütünün kandırılmış veya inandırılmış militanlarıyla güvenlik güçleri çatışma halinde'' dedi. Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 2012 yılı bütçeleri üzerinde milletvekillerinin sorularını ve eleştirilerini yanıtladı. Hükümeti kurdukları 18 Kasım 2002'den itibaren iç güvenlik ve terör konularında ortaya koydukları görüşler, uygulamalar ve hedefler olduğunu kaydeden Şahin, şunları söyledi: ''Terör hadisesinin bir dönem azalmış, bir dönem de çoğalmış olmasından meseleye girersek doğru bir sonuçtan meseleye girmemiş oluruz. O zaman biz terörü değil, terör bizi yönetmiş olur. Terör, kendi akışı istikametinde iktidarı ve muhalefetiyle bizi birbirimize düşürmüş olur. Azalması ve çoğalması da terörün kendi içinde bir stratejisidir. Az olduğu dönemde terör tehlikesinin yok olduğunu kabul etmek büyük bir yanlışlıktır. Terör bu ülkede hiç bir zaman durmamıştır. Belki durur gibi yapmıştır. O durur gibi yaptığı dönemleri doğru okumak gerekir. Hükümet programlarında, teröre yönelik hükümetlerin kararlılığı, hedefi ve öngördüğü tedbirler ortaya konmuştur. Hükümet programlarında, terörle mücadelede hangi gün, hangi alanda hangi ekiplerle mücadele edileceği yazılmaz. Terörle mücadelede istihbarat ve operasyon birimleri için hangi mücadele araçlarının, silahların alınacağı, verileceği yazılmaz. Terörle mücadelede kararlılık ortaya konur ve bu da konmuştur.'' Bakan Şahin, 11 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, ''Terörle mücadelede önemli rol oynayacak Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı TBMM'ye sunulacaktır'' denildiğini ifade ederek, bu kararla terörle mücadelede, 2012 yılı tedbirlerinden birinin vurgulandığını bildirdi. -''Terör örgütü gibi bir belası var''- Terörle mücadelede dokümanlardan daha önemli olanın uygulama, tavır, mücadele ve operasyonlar olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti: ''Şu anda Eruh kırsalında bir sıcak teması yaşıyor bu ülke. Terör örgütünün kandırılmış veya inandırılmış, zorla alana sürülmüş militanlarıyla güvenlik güçleri çatışma halinde. Buna birileri bir şey der, bir arkadaşımız farklı bir değerlendirme yapar. 'Ne işi var orada askerin, polisin' der. Başka bir arkadaşımız da 'Niye geç kalındı, nasıl geldi bu terörist Eruh'un kırsalına' der. Bunun ikisi de kendine göre bir değerlendirmedir. Bu ülkenin terör gibi bir derdi, terör örgütü gibi de bir belası vardır. Terör örgütü günümüzde silahlı yapının dışında büyüyen bir yapıya dönüşmüştür. Siyasi yapısı, ekonomik ayağı vardır. Dini, gençlik ve eğitim ayağı gibi ayaklarını oluşturmaya çalışmaktadır. Terör örgütünün 1990'lı yıllardaki yapısı, bugün farklı bir yapı olarak karşımıza çıkmıştır. Terör örgütü artık, dağda silahlı, şehirde bombalı olmanın ötesinde, artık siyaseten kendine zeminler edinmeye, yapılar oluşturmaya çalışmakta ve şehir ile kırsal arasında iletişim ağı zinciri oluşturmaya çalışmaktadır. Daha da ötesi artık illegal yapısıyla bir bütün halinde, kürt halkının kimlik arayışı, özgürleştirilmesi gibi olmayanın üzerinden bir şeyleri yapmaya çalışmaktadır. Devletin bu yapı karşısında sessiz ve ilgisiz kalmasını düşünmek mümkün değil. Düşünmeyi düşünmek dahi mümkün değildir.''