-Şahin: "İstenmeyen tutumlar olabilmektedir" KONYA (A.A) - 18.12.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, hedeflerinin işkencelerin ve kötü muamelenin sıfırlanması olduğunu belirterek ''Ancak hayat dinamiktir. Zaman zaman istenmeyen tutumlar olabilmektedir'' dedi. Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Reform İzleme Grubu'nun (RİG) 24. toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Şahin, polis veya jandarmanın zaman zaman bazı mensuplarının vatandaşa karşı hukuka uymayan, kurumların geleneklerine uymayan tutum ve davranışları olabileceğini söyledi. Hukuka uymayan bu tutum ve davranışların sayısının kurumun personel sayısıyla karşılaştırıldığında son derece düşük kaldığını ifade eden Şahin, şunları kaydetti: ''Tespitimiz bu. Hedefimiz hiç olmaması. Hedefimiz, işkencelerin ve kötü muamelenin sıfırlanmasıdır ve sıfırlanmıştır. Ancak hayat dinamiktir. Zaman zaman istenmeyen tutumlar olabilmektedir. Bu durumlarda yapılacak iş hukuk çerçevesinde her eylemin her davranışın değerlendirmesini yapıp yargılanmasını ve takdirini gerçekleştirmektir. Bu yapılmaktadır. Olayları kendi sınırında ve kendi içeriğiyle değerlendirmek gerekir. Bir olayı yüz olay gibi, bin olay gibi göstermek kurumlara yapılan bir haksızlıktır. Olayları görmezlikten gelmek ne kadar yanlışsa görüldüğünden, olduğundan fazla göstermek de bir başka yanlıştır.'' Uzun tutukluluk süreleriyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Türkiye'de uzun yargılamalara ilişkin şikayetlerin bugün ortaya çıkmış şikayetler olmadığını söyledi. İlk derece mahkemelerinde yargılama sürelerinin Türkiye'de makul sayılabilecek süreler olduğunu ifade eden Ergin, şunları kaydetti: ''Türkiye'de uzun yargılama için esas nokta yüksek yargıda geçen zaman dilimidir. Bunu kısaltmak için geçtiğimiz yasama döneminde yapılan çalışmalarla Yargıtay ve Danıştayda önemli kapasite artışları sağlandı. İlk defa Yargıtaya gelen dosya sayısından daha fazlası karara çıkmaya başladı. Dolayısıyla artık dosyalar azalma trendine girmiştir.'' Ergin, uzun yargılamalardan kaynaklı tutukluluğun uzun bulunması hususuna ilişkin birtakım çalışmaların olduğunu dile getirerek, yargının hızlandırılmasına dönük 3. paketin TBMM'ye sunulmak üzere olduğunu ancak bu paketin detaylarıyla ilgili Bakanlar Kurulu görüşmeleri yapılmadan açıklama yapmayı uygun bulmadığını bildirdi.