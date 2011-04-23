-ŞAHİN: "HANIMEFENDİ SAYIŞTAY ÜYESİ OLDUĞUNU SÖYLEMEMİŞ" TBMM (A.A) - 23.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM Genel Kurulu locasından çıkarılan Sayıştay üyesiyle ilgili olarak, ''Sayıştay üyesi olduğunu söylememesinden kaynaklanan bir sorun yaşandığını'' söyledi. Şahin, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclisin açılışının 91. yıl dönümü nedeniyle verilen resepsiyonda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şahin, bir gazetecinin, ''Bugün Genel Kurulda, türbanlı bir Sayıştay üyesi locadan çıkartıldı. Siz ilgilenebildiniz mi, durum nedir?'' sorusuna, konu hakkında daha sonra bilgisi olduğunu kaydetti. Mehmet Ali Şahin, ''Sanıyorum Sayıştay üyesi hanımefendinin, Sayıştay üyesi olduğunu söylememesinden kaynaklanan bir sorun yaşandığı anlaşılıyor. Herhalde orada görevli arkadaşlar da yanlışlıkla buraya gelmiş olabileceğini düşünerek doğru yere yönlendirmek için sormuşlar. Onlar da tabii fotoğraflar çekilmeye başlayınca, biraz tedirgin olup çıkmışlar, gitmişler'' dedi. ''Locada başörtüsü yasak mı?'' sorusuna karşılık Şahin, şöyle konuştu: ''Yo, hayır. İçtüzük'teki o hüküm, Genel Kurul içindir. Biliyorsunuz misafir bölümünde de herhangi bir kıyafet denetimi yapmıyoruz. Orada (locada) da olmaz. Sadece biraz tedirgin olmuşlar, bir de sorulmasından 'Nereden geldiniz, isminizi öğrenebilir miyiz?' diye sormuşlar arkadaşlar -ki doğru yere yönlendirmek için bunu sorduklarını ifade ettiler-. Biraz tedirgin olunca ayrıldıklarını öğrendik. Bundan sonra bir daha olmaz. Konunu başörtüsüyle ilgisi yok.'' Şahin, ''Bir daha olmaz derken neyi kastettiniz?'' sorusuna, ''Bir daha geldiğinde, 'Ben Sayıştay üyesiyim' dese bir problem olmaz, onu kastediyorum' karşılığını verdi.