-Şahin: "Erciş'te 117, Van merkezde 100 civarında insanımızı kaybettik" VAN (A.A) - 24.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Erciş merkezde 117, Van merkezde de 100 civarında kişinin deprem dolayısıyla hayatını kaybettiğini bildirdi. Şahin, beraberinde Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığında basın toplantısı düzenledi. Bakan Şahin, burada yaptığı açıklamada, olayın haber alınması ile birlikte tüm yetkililerin bölgeye hareket ettiğini belirtti. Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bakanlar ile birlikte Erciş'e geldiğini anımsatarak, şunları söyledi: ''Çalışmalar öncelikle yıkılan binaların tespiti, o binalardaki insanların tespiti ve kurtarılması ve daha sonra da bütün enkazın kontrollü bir şekilde kaldırılmasını takip ediyor. Erciş'te yaklaşık 80 tane çok katlı bina çökmüş vaziyette. Bu binalardan 40'ında hala canlı ya da vefat etmiş insanlar bulunmakta. Onlara yönelik kurtarma çalışmaları devam ediyor. Canlı bulunduğu tespit edilen binalarda kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Erciş merkezimizde 117 kardeşimizi kaybettik. Van merkezde de öğrendiğimiz kadarıyla 100 civarında insanımızı maalesef kaybettik. Van merkezde 350 civarında yaralı var. 740 civarında yaralımız da Erciş merkezde ve köylerde bulunmakta. Bütün yaralıların tedavileri Van, Erciş ve çevre illerde devam ediyor. Sağlık hizmetleri konusunda herhangi bir aksaklık söz konusu değil. Erciş merkezde iki ayrı yerde çadırkent kuruldu. Silahlı Kuvvetlerimizin birlikleri halkımızın güvenliğinin sağlanması ve acil beslenmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ağrı'dan, Muş'tan, Doğubayazıt'tan kurtarma konusunda uzman askeri birlikler Erciş'e intikal edecekler. Hem arama kurtarma hem de kalkın barınması, beslenmesi, sağlık hizmetlerinin karşılanması konusunda hem Erciş'te hem de Van'da herhangi bir aksaklık, eksiklik bulunmamaktadır.'' Depremden alınması gereken dersleri hem milletin hem de devletin çıkarması gerektiğini ifade eden Şahin, ''Arama çalışmaları devam ettikçe şu an itibarıyla belirlenen can kaybının Erciş merkezde artma olasılığı vardır ama bu çok korkulacak bir öngörüde bulunacağımız rakam olmayacaktır. Van merkezde bu rakamın artmayacağını tahmin ediyoruz çünkü orada tespitlerimize göre kurtarma çalışmalarında sona doğru yaklaşmış durumdayız'' diye konuştu. Şahin, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diledi.