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Politika

Şahin: "Bomba patlaması, 1 ölü, 10 yaralı var" ANKARA (A.A)

29 Ekim 2011 17:18

-Şahin: "Bomba patlaması, 1 ölü, 10 yaralı var" ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Bingöl'de meydana gelen patlamada bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi. Van'da deprem bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, Bingöl'de meydana gelen patlamaya ilişkin olarak, ''Bomba patlaması, 1 ölü 10 yaralı var. Yaralılar hastaneye kaldırıldı'' dedi. Bakan Şahin patlamanın AK Parti İl Başkanlığı önünde gerçekleştiği yönündeki soruya da ''İl binasının yakında, doğrudan il binasıyla ilgisi yok'' diye yanıt verdi. Şahin patlamayla ilgili canlı bomba ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Öte yandan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da olay sonrası Erciş'ten helikopterle Bingöl'e hareket etti. 

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