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Politika

Şahin: "13 yaşındaki çocuğun rızası olur mu?"   TBMM (A.A)

02 Kasım 2011 21:17

-Şahin: "13 yaşındaki çocuğun rızası olur mu?"   TBMM (A.A) - 02.11.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, N.Ç'ye tecavüz davasıyla ilgili, ''13 yaşındaki çocuğun rızası olur mu? 'Rızası vardır' diye karar vermek kadar korkunç bir hüküm olamaz'' dedi. Şahin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2012 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Şahin, toplantının ardından gazetecilerin N.Ç'ye tecavüz davasıyla ilgili sorularını yanıtladı. Yargıtay'ın bu konuda açıklama yaptığını anımsatan Şahin, bu açıklamanın ardından sürekli açıklama yapmayı doğru bulmadığını söyledi.  Şahin, ''Önce bir açıklamalarını görelim. 'Kısmi iptal, yeniden yargılanacak' diyorlar ama sonuç bu şekilde çıkarsa bunun toplum vicdanını çok zedelediğini bugün bütün milletvekillerimiz beyan ettiler. Ben de aynı kanaatteyim'' diye konuştu. AİHM çalışmış CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen'in bu konuda yapılacak değişikliklerle ilgili önerisinin olduğunu hatırlatan Şahin, Türmen'i davet edip bu konuyu görüşeceğini bildirdi. Şahin, ''13 yaşındaki çocuğun rızası olur mu? 'rızası vardır' diye bir hüküm üzerinden karar vermek kadar korkunç bir hüküm olamaz. Çocuk o daha ,neyin rızası olacak? Cinsel istismardır ve gereği yapılmalıdır'' diye konuştu.

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