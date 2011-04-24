-ŞAHİN 23 NİSAN RESEPSİYONU VERDİ TBMM (A.A) - 23.04.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Meclisin açılışının 91. yıldönümü nedeniyle bir resepsiyon verdi. TBMM Tören Salonundaki resepsiyona, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Bakanı Haşim Kılıç, Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, DSP Genel Başkanı Masum Türker, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, bazı bakanlar, milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile yabancı misyon şefleri katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki programından dolayı resepsiyonda yer almazken; AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Haluk İpek, Salih Kapusuz, Reha Denemeç, Bülent Gedikli partiyi temsil etti. Şahin, Cumhurbaşkanı Gül'ü kapıda karşıladı. Gül ve Şahin, salonda konukları birlikte selamlarken, kısa süreyle sohbet etti. Gül, Parlamento muhabirleriyle sohbet ederken, 20 yıllık siyasi hayatının 15 yılının Mecliste geçtiğini söyledi. TBMM Başkanı Şahin, bugün 23 Nisan özel oturumunda başörtülü Sayıştay üyesinin locadan çıkarılmasını değerlendirirken, olayın, ''Hanımefendinin Sayıştay üyesi olduğunu söylememesinden kaynaklandığını'' söyledi. Şahin, resepsiyon sonunda açık büfe hazırlayan aşçı ve garsonlara teşekkür etti.