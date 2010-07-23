-ŞAHİN: ''1 EKİMDEN ÖNCE MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR'' İSTANBUL (A.A) - 23.07.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, meclis başkanı olarak TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili teklif vermesinin söz konusu olmadığını belirterek, ''Böyle bir değişiklik teklifinin 1 Ekimden önce gündeme gelmesi pek mümkün görünmüyor'' dedi. Şahin, 24 Temmuz ''Basın Bayramı'' dolayısıyla Basın İlan Kurumuna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, TSK İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmesiyle ilgili bir sorusu üzerine Şahin, bu konunun, hem muhalefet, hem de iktidar partisi mensupları tarafından desteklenen bir öneri olarak gündeme geldiğini söyledi. Şahin, şunları kaydetti: ''Zaten uzun süredir Türkiye'de, Türkiye'nin gerçekten demokratikleşmesi açısından yapılması gerekenler sıralandığında bu madde üzerinde de bir değişiklik yapılması hep gündeme gelmiştir. Şimdi de bunun gündeme gelmiş olmasını ben bir imkan, bir şans olarak değerlendiriyorum. Tabii benim meclis başkanı olarak bir teklif vermem söz konusu değil ama böyle bir değişikliğin gerçekleşmesinin iyi olacağını düşündüğümü dün ifade etmiştim. Yine aynı düşüncedeyim. Biliyorsunuz bu sabaha karşı Meclis çalışmalarını bitirdi ve iç tüzük gereği 1 Ekime kadar çalışmalarına ara verdi. Böyle bir değişiklik teklifinin 1 Ekimden önce gündeme gelmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak böyle bir değişiklik yapılsa ülkemiz için iyi olur diye düşünüyorum.'' ''Referandumdan sonraya mı kalacak?'' sorusuna Şahin, ''Evet. Olabilir, olabilir'' şeklinde yanıt verdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı duygusal konuşmasının eleştirilmesiyle ilgili görüşleri sorulan Şahin, ''Bütün bunları halkımız değerlendirir. Halkımızın sağduyusuna ben hep inanmışımdır. Halkımız gerçekten samimiyetle söylenmiş olan sözlerle samimiyetten uzak sözleri ayırt edebilecek kabiliyete, ferasete sahiptir. O bakımdan ben bu tür durumların değerlendirilmesini halkımıza bırakırım'' diye konuştu.