-SAHİLLER YABANCI TURİSTLERE KALDI MUĞLA (A.A) - 18.09.2010 - Güney Ege'deki Marmaris, Bodrum ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinde, okulların açılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle yerli turistlerin büyük bir çoğunluğu evlerine döndü. Türk ailelerinin, çocuklarının okul hazırlıklarını tamamlamak için hafta sonu evlerine dönmeye başladığını belirten turizm sektörü temsilcileri, sahillerin yabancı turistlere kaldığını söyledi. Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı İlhan Açıkgöz, yaptığı açıklamada, ''Bayram tatilinin sona ermesi ve referandum dolayısıyla bölgemizde tatil yapan yerli turistlerin önemli bir bölüme memleketlerine dönmüştü. Pazartesi günü de ilk ve ortaöğretim okullarının yeni eğitim öğretim yılı başlayacağı için, aileler çocuklarının okul hazırlıklarını yapmak için dünden itibaren tatillerini tamamlayarak dönmeye başladı'' dedi. Yerli turistlerin dönmesinin ardından Marmaris'teki otellerin doluluk oranlarının yüzde 60-70'lere kadar gerilediğini kaydeden sektör temsilcileri, İngiliz turistlerin çoğunlukta olduğu bilgisini verdi. Sonbaharın gelmesiyle birlikte Marmaris'teki yabancı turistlerin yaş ortalamasının yükseldiğine işaret eden turizmciler, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında daha çok serin havayı tercih eden yaşı ilerlemiş misafirlerine hizmet vereceklerini belirtti. Yaz sezonu boyunca yoğun günler geçiren Marmaris'in İçmeler beldesinde, plajların hala doluluğunu sürdürdüğü gözlendi. Hava sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü beldede, yabancı turistler, zamanlarının büyük bir kısmını sahilde geçirerek zaman zaman denize girip serinliyor. -BODRUM- Okulların açılmasına az bir süre kala Bodrum'da da yerli turistlerin sayısının azaldığı belirtildi. Bodrum'un Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası, Bitez ve Ortakent sahillerinde İngiliz, Rus ve Hollandalı turistlerin çoğunlukta olduğu görüldü. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, yerli turist sayısında büyük düşüş yaşandığını ifade ederek, ''Bodrum'u iyi tanıyan yerli turistler Sonbahar mevsiminde fırsat buldukça yeniden ilçemize gelecektir. Çünkü Bodrum bu mevsimde de çok güzel. Otellerde ve sahillerde yabancı turistlerin olduğunu görüyoruz. Bu turistlerin yaş ortalaması ise oldukça yüksek'' dedi. Bu arada, Fethiye'nin Ölüdeniz beldesi ile Çalış Plajı'nda da yabancı turistlerin çoğunlukta oldukları görüldü.