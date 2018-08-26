Sahiller dolup taştı, cadde ve sokaklar boş kaldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de sıcak hava nedeni ile vatandaşlar sahillere akın etti, cadde ve sokaklar ise boş kaldı.

Termometrelerin zaman zaman 40 dereceyi gösterdiği, nem oranının da yüzde 80\'lere dayandığı Mersin kent merkezi, hayalet şehre döndü. Gün içerisinde onbinlerce aracın geçtiği caddeler ve insan kalabalıkların eksik olmadığı meydanlar boş kaldı. Serinlemek ve şehrin stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde soluğu sahillerde aldı. Kızkalesi başta olmak üzere Susanoğlu, Ayaş, İncekum, Yapraklıkoy gibi kent genelindeki kumsalları dolduranlar, kendilerini Akdeniz\'in serin sularına bıraktı. Bazı tatilciler denize girip serinlerken, bazıları ise altın sarısı kumlarda güneşlenmeyi veya kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti.

Sıcakların gelecek hafta da etkili olması bekleniyor.

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