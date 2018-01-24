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Sahilden topladığı demirleri satarak geçimini sağlıyor

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, 2 çocuk babası 46 yaşındaki Tufan Ayhan, sahilden topladığı demirleri satarak geçimini sağlamaya çalışıyor

24 Ocak 2018 13:26

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde, 2 çocuk babası 46 yaşındaki Tufan Ayhan, sahilden topladığı demirleri satarak geçimini sağlamaya çalışıyor. Sıcaklığın 1 derece olduğu sahilde şiddetli rüzgara aldırmadan demir toplayan Tufan Ayhan, \"30 yıl inşaatlarda çalıştım. 73 gün sigortam var. Sigortasız çalıştırmışlar hep beni. Emeklilik yok, aylık yok, böyle sürünüyoruz işte\" dedi.
İlçede önceki gün etkili olan fırtınayla birlikte atıklar sahili doldurdu. Sahile yakın kesimde dolgu için denize dökülen hafriyatlardan çıkan demir ve metal parçalar da sahile vurdu. Sahildeki demir, odun ve metal parçalar, evli ve 2 çocuk babası Tufan Ayhan\'ın ise geçim kapısı oldu. Uzun yıllar inşaatlarda çalıştıktan sonra işsiz kalan Tufan Ayhan, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ve çeşitli kurumlardan aldığı para ve diğer yardımlarla geçindiğini söyledi. Çocuklarını okutmak istediğini belirten Tufan Ayhan, \"Odun, demir ne işime yararsa topluyoruz burada, ekmek paramızı çıkarıyoruz. Bunları satıp ekmek paramı çıkaracağım. Sosyal güvencem yok. 3 yıldır işsizim. Daha önceden inşaatlara gidiyordum. Sosyal hizmetler ve Kızılay gibi kurumlardan yardım alıyorum. Yetmiyor. Buraya gelip odun ve demir topluyorum. Durumum iyi değil. 2 çocuğum var. Biri 14 yaşında diğeri 18 yaşında kızım. Okula gidiyorlar. 30 yıl inşaatlarda çalıştım. 73 gün sigortam var. Geçen baktırdım o kadar sigortam çıktı. Sigortasız çalıştırmışlar hep beni. Emeklilik yok, aylık yok, böyle sürünüyoruz işte\" diye konuştu.

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