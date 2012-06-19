Sahildeki cesede aldırış etmeden yüzmeye devam ettiler

Antalya’nın Konyaaltı Plajı’nda bu sabah, kıyıdan yaklaşık 100 metre açıkta kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğin cesedi bulundu.

Olay, bu sabah saat 07.15 sıralarında Konyaaltı 21 No’lu plajda meydana geldi. 55-60 yaşlarında, sakallı bir kişinin yaklaşık 100 metre açıkta suyun yüzeyinde hareketsiz durduğunu fark eden tatilciler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre ekiplerin gelmesini bekleyen vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan kişiye kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yaşamını yitirdiği saptandı.

Cenaze aracının gelmesi beklenirken, tatilcilerin kıyıda duran cesede aldırmadan denize girmesi dikkat çekti. Ceset, gelen cenaze aracıyla otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Sabah plaja geldiğinde suyun üstünde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördüğünü anlatan 16 yaşındaki Sümeyye Mayıslar, annesinin de isteği ile çıkarmak için yüzmeye başladığını söyleyerek, "Annem benim taşıyamayacağımı düşünerek kıyıdaki vatandaşlardan yardım istedi. Ancak ilk başta kimse gelmek istemedi. Ben yolu yarılayınca iki kişi daha yardıma gelmeye razı oldu" dedi.