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Yaşam

Sahilde ölü yunus bulundu

Yunusun kafasına sürat teknesinin çarpmış olabileceği iddia edildi

10 Temmuz 2017 18:11

Antalya'nın Serik İlçesi'nde bir yunusun cansız bedeni sahilde bulundu. 

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde yaklaşık 1 hafta önce Serik Belediyesi'ne ait Kadriye Beach Park sahilinde vatandaşlar su üstünde yunus olduğunu gördü. Denizdeki yüzme sınırını belirleyen halata takılı halde bulunan yunusun öldüğü belirlendi. Yunus, jet ski yardımıyla kıyıya çekildi.

İhbar üzerine olay yerine Serik Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri geldi. Ekipler cansız yunusu gömmek üzere götürdü. Olayı görenler, yunusun kafasına sürat teknesinin çarpmış olabileceğini iddia etti. (DHA)

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