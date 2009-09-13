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Sağlık

Sahilde korkutan virüs!

Genellikle hastanelerde ortaya çıkan, antibiyotiklere dirençli MRSA mikrobu, Amerikan kumsallarında ilk kez görüldü.

13 Eylül 2009 03:00

Washington Üniversitesi uzmanlarının araştırmasına göre, hastanelerin yanı sıra cezaevleri, spor salonları ve yaşlı yurtlarında yaygınlaştığı gözlemlenen MRSA mikrobuna daha önce deniz suyu ve kumda rastlanmadı.

Araştırmacılar, çalışmalarını San Fransisco'da toplanan tıp kongresine sundu. Araştırmaya göre, 2008 Şubatıyla Eylülü arasında Washington ve California eyaletleri sahillerinde 10 kumsaldan su ve kum numuneleri alındı.

Kumsalların beşinde MRSA patojenine rastlandı. Mikropların, genellikle hastanelerde görülen, antibiyotiklere dirençli stafilokoklara çok benzediği belirlendi.

Araştırmacılar, doğal çevrenin de bu tehlikeli patojen yüzünden enfeksiyon kaynağı olabileceğine dikkati çekti. Plajda hastalanma riskinin ne kadar olduğunu bilemediklerini vurgulayan uzmanlar, su ve kumda görülmesinin, bu patojenin düşünüldüğünden daha yaygın olduğunu gösterdiğini belirttiler.

Bir mikrobiyolog, "Ayaklarınızı kuma sokmayın demeyeceğim, ama temizliğe dikkat etmekte, yara ve çiziklerimizi kuma değdirmemekte fayda var" dedi.

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