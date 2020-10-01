Sahilde gitar çalan intörn doktorun çenesini kırdılar: Sigara yok dedim, yumruk yedim!

Zonguldak'ın ın Kozlu ilçesinde, Mert B. (21), Murat B. (19) ve G.K.S. (21), tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Çağatay Çelik'i arkadaşlarıyla sahilde gitar çaldığı sırada darbederek, çenesini kırdı. Gözaltına alınan 3 kişiden Mert B. ile Murat B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, G.K.S. ise adli kontrolle serbest kaldı.

30 Eylül Çarşamba günü saat 02.00 sıralarınd, Kozlu sahilinde meydana gelen olayda, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 6'ncı sınıf öğrencisi Çağatay Çelik, intörn olarak görev yaptığı acil servisteki mesaisinin ardından yürüyüşe çıktı. Çelik, sahilde arkadaşlarıyla gitar çalıp, şarkı söyledi.



Eve gitmek için toparlanan Çelik ve arkadaşlarına, yanlarına gelen 3 genç saldırdı. Yanındaki 2 arkadaşı kaçarken, Çelik ise 3 kişinin tekme tokat saldırısına uğradı. Çenesi kırılan Çelik, güçlükle kaçarak, polisi ve ailesini aradı.

"Sigara yok dedim, yumruk yedim"

Öğrenim gördüğü tıp fakültesi hastanesinde tedaviye alınan Çağatay Çelik, çenesinden ameliyat oldu. Kırılan çenesinin sol ve sağ kısmında vidalar takılan Çelik, güçlükle konuşabiliyor.



Yaşadığı korku dolu anları anlatan Çelik, hastanedeki görevinden çıktıktan sonra 1 gün sonraki sunumu öncesi arkadaşlarıyla stres atmak amacıyla sahile gittiklerini söyledi. Çelik, "Stres atalım, diyerek sahilde gitar çalıyorduk. Eve dönmek için gitarı çantasına koyarken 3 kişi bize yaklaştı. İçlerinden biri, bana, 'Kardeş bana da bir şarkı çal' dedi. İstek bir şarkıda bulundu. Ben de 'Tabi, çalarız' dedim. Tam oturdum, gitarı çıkardım, çalacağım; bana gelip 'Sende sigara var mı?' dedi. Ben de 'Sonunu içtik, bende daha yok' dedim. Bunun üstünde hiç beklemediğim şekilde aniden bir yumruk yedim" diye konuştu.