T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Sahilde geçirdiği gün yüzünden ölüyor'

Bundan tam 27 yıl önce sahilde güzel bir gün geçiren doktor, o gün yüzünden ölümü bekliyor..

06 Mayıs 2010 03:00

T24-  34 yaşındaki pediatrist Val Coupes, çeyrek yüzyıldan fazla zaman önce sahilde geçirdiği bir gün yüzünden şimdi ölümü bekliyor.

 
Yedi yaşındayken, ailesiyle Tenerife'de tatildeyken kötü bir güneş yanığına maruz kalan Coupes, olaydan 27 yıl sonra ölümcül cilt kanserine yakalandığını öğrendi.

 
Yedi yaşındayken güneşin yaktığı sırtında kötü huylu bir ben çıkan doktorun karaciğerinde ve akciğerlerinde şu anda en az on tümör bulunduğu açıklandı.

 

Doktorları, genç doktora altı ile 12 ay arasında yaşam süresi veriyorlar.

 
"Bu çok ironik değil mi? Ailecek yaptığımız o tatil benim için çok mutlu anlar içeriyordu. Güneşten, kumlardan, yüzme havuzundan ve denizden büyük keyif alıyordum." diyen Coupes, sözlerine şöyle devam ediyor: "Kim böyle güzel anların şimdi beni öldürmek için geri dönebileceğine inanır ki? Bazen isyan edip öfkeyle 'Neden ben?' diye düşünüyorum. Tıbbın yarattığı mucizelere kendim de şahit oluyorum ama benim çok şansım olduğunu sanmıyorum."
 

Şimdi aileler yaz tatillerini planlamaya başlarken, Val kalan zamanını insanları cilt kanserine karşı bilinçlendirerek geçirmeyi istiyor. (mynet)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24