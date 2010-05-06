'Sahilde geçirdiği gün yüzünden ölüyor'

T24-

Yedi yaşındayken, ailesiyle Tenerife'de tatildeyken kötü bir güneş yanığına maruz kalan Coupes, olaydan 27 yıl sonra ölümcül cilt kanserine yakalandığını öğrendi.Yedi yaşındayken güneşin yaktığı sırtında kötü huylu bir ben çıkan doktorun karaciğerinde ve akciğerlerinde şu anda en az on tümör bulunduğu açıklandı.Doktorları, genç doktora altı ile 12 ay arasında yaşam süresi veriyorlar."Bu çok ironik değil mi? Ailecek yaptığımız o tatil benim için çok mutlu anlar içeriyordu. Güneşten, kumlardan, yüzme havuzundan ve denizden büyük keyif alıyordum." diyen Coupes, sözlerine şöyle devam ediyor: "Kim böyle güzel anların şimdi beni öldürmek için geri dönebileceğine inanır ki? Bazen isyan edip öfkeyle 'Neden ben?' diye düşünüyorum. Tıbbın yarattığı mucizelere kendim de şahit oluyorum ama benim çok şansım olduğunu sanmıyorum."Şimdi aileler yaz tatillerini planlamaya başlarken, Val kalan zamanını insanları cilt kanserine karşı bilinçlendirerek geçirmeyi istiyor. (mynet)