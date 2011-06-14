-SAHİLDE DENİZ YAYLADA KAR KEYFİ ANTALYA (A.A) - 14.06.2011 - Hava sıcaklığının 30 dereceye çıktığı Antalya'da vatandaşlar denizin tadını çıkarırken, Akseki'nin 2 bin 200 rakımlı Göktepe Yaylası'na gidenler kar keyfini yaşıyor. Antalya Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının da 24 derece olarak ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 60 olarak kaydedildi. Antalya'da sıcak havanın tadını çıkarmak isteyenler, kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Güneşin bütün ışıltısıyla kendini gösterdiği kentte sahiller güneşlenenlerle doldu. Antalya'nın sahilleri yerli ve yabancı turistleri ağırlarken, Akseki ilçesine bağlı Göktepe Yaylası'nda ise farklı bir heyecan vardı. 2 bin 200 rakımlı Göktepe Yaylası'na gelen vatandaşlar kar keyfi yaptı. Kar topu oynayan ve kardan adam yapan vatandaşlar, Antalya'da aynı anda hem kış hem de yaz mevsiminin yaşandığını ifade ettiler.