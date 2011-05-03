Sahilde çocuklarıyla yalnız bir adam...

T24 - Gülben Ergen’den ayrılacağı konuşulan Mustafa Erdoğan, hafta sonunu Kilyos’ta çocuklarıyla geçirdi.



Tarih: 30 Nisan 2011 Cumartesi... Yer: Kilyos Demirciköy Uzunya Beach Restaurant...



Mustafa Erdoğan, ikizleri Ares ve Güney büyük oğlu Atlas’la birlikte hafta sonu keyfi yapıyor. Yanlarında çocukların bakıcısı da var. Ancak ona pek iş düşmüyor.. Çünkü Erdoğan çocuklarının karnını doyuruyor, oyun oynuyor, onlarla birlikte denize taş atıyor. Bu mutlu aile fotoğrafında gözler Gülben Ergen’i arıyor ancak o yok. Belki işlerinin yoğunluğu belki de son zamanlarda çıkan ‘ayrıldılar, boşanıyorlar’ söylentileri... Mustafa Erdoğan zaman zaman denize doğru dalıp dalıp gidiyor. Sanki yürütülememiş bir evliliğin ardından hafta sonu çocuklarıyla vakit geçiren bir babaya benziyor. Bu kareler sanki ayrılığın fotoğrafı gibi...





Gülben gecelerde yalnız!



Mustafa Erdoğan çocuklarıyla hafta sonunu geçirirken, Gülben Ergen de eşi gibi yalnız dolaşıyor. Ergen, önceki akşam menajerenin doğum günü partisi için Asmalımescit’teki Eelence adlı mekandaydı. Dışarıda kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce arabasına binen Ergen, mekandan hızlı bir şekilde ayrıldı. Bahçeköy’deki evini İstinye’ye taşıdığı öne sürülen Ergen bu iddia için “Ben hala evimdeyim, taşınmadım daha” demişti.

