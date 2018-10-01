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Sahilde alkollü içecek satan çocuklara operasyon

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde sahilde çocuklara alkollü içecek sattırıldığı belirlendi

01 Ekim 2018 15:13

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde sahilde çocuklara alkollü içecek sattırıldığı belirlendi. Jandarma ve zabıtanın operasyonuyla bir çocuk yakalanırken, kendilerine alkollü içecekleri temin edip sattırdığı belirlenen şüpheliye ise 14 bin lira ceza uygulanıp, kamu davası açıldı.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yazır Mahallesi Olympos sahilinde çocuklara alkollü içecek sattırıldığı yönünde ihbar üzerine Kumluca Belediyesi zabıta ekipleriyle bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan ortak operasyon neticesinde B.A. (15) alkollü içecek satarken yakalandı. B.A.\'nın çantasında 2 şişe alkollü içecek ele geçirildi.
B.A., bu işi tek başına yapmadığını, birden fazla çocuğun alkollü içecek sattığını, jandarma ve zabıtayı gören diğer çocukların kaçtığını söyledi. B.A.\'nın ifadeleri doğrultusunda çocuklara alkollü içeceği, Hüseyin G. (28) adlı kişinin sattırdığı belirlendi. Çocukların simit satarken yanlarındaki çantalara sakladıkları alkollü içecekleri de sahildeki vatandaşlara sattığı belirlendi. B.A. işlemlerinin ardından ailesine teslim edilirken, jandarma Hüseyin G.\'ye de ulaştı. 14 bin lira para cezası uygulanan Hüseyin G.\'ye kamu davası açıldı.

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