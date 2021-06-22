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Çevre

Sahil müsilajla kaplandı, Darıca’da denize girmek yasaklandı

22 Haziran 2021 16:21

Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj Darıca sahillerinin de deniz salyasıyla kaplanmasına neden oldu. Müsilaj nedeniyle ilçenin bir bölümünde denize girmek yasaklandı.

İzmit Körfezi’nde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı. Darıca’da Cevher Dudayev Parkı’nın bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline ‘Denize girmek tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabelalar koydu. Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan 'Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır' diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.

Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi. (DHA)

 

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