Sahil Güvenlik'ten B planı: Ege'de kıyı şeridine yeni karakollar kurulması için çalışma başlatıldı

Mültecilerin Avrupa'ya geçiş güzergahlarından bir olan Ege Denizi'nde alınan yeni önlemlere göre, 5 bin personelle seferberlik ilan eden Sahil Güvenlik Komutanlığı B planını devreye sokarak, kıyı şeridindeki hassas noktalara karakol kurmak için bir çalışma başlattı.

CNN Türk'ün haberine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı, ülkelerindeki savaştan kaçarak hemen hemen her gün "yeni bir yaşam" ümidiyle ölüm yolculuğuna çıkanlar için Ege Denizi'nde olağanüstü önlem almaya başladı. Ölümlerin önüne geçmek isteyen TSK, kara, deniz ve havadan mültecileri ablukaya aldı. Özelikle son günlerde sık sık operasyonlara çıkan ekipler, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu onlarca mülteciyi yakaladı.

Personel, bot ve helikopterler Ege'ye kaydırıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bünyesinde barındırdığı 5 bin personeli seferber etti. Kıyı şeridindeki personel, talimatla Ege'deki birliklerde görevlendirilmeye başladı. Komutanlık, sadece personelleri değil bot, helikopter ve uçakları bölgeye sevk etti. Mültecilerin Avrupa'ya geçişiyle mücadele etmede işi sıkı tutan Sahil Güvenlik Komutanlığı, kurduğu tim ve bu mevcut görevlendirmelerle ölümlerin önüne geçti.

Kıyılara karakol kuruluyor

Öte yandan, alarma geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı, B planını devreye sokarak, mültecilerin yoğun olarak geçiş yaptığı bölgelere karakol kurulması için çalışmaya başladı. Bu karakolların yerleri ise uzman ekip tarafından belirlendi. Çeşme, Dikili, Küçükkuyu gibi ilçelere karakol kuracak olan ekipler, bu karakolların sayısını ise yoğunluğa göre artıracak. Denizlerde tim tarafından yakalanan sığınmacılar en yakın bölge karakoluna getirilerek işlemleri buradan gerçekleştirecek. Prefabrik olarak hayata geçirilecek olan karakolların personel temin çalışmalarının tamamlanarak görevlendirmelerinin de yapıldığı öğrenildi.

Bünyesinde şuanda yaklaşık 5 bin 700 personel bulunduran Sahil Güvenlik Komutanlığı, bu sayıyı zaman içerisinde 17 bine çıkarmayı hedefliyor. Planları doğrultusunda adım adım ilerleyen Sahil Güvenlik Komutanlığı, personelle orantılı olarak envanterindeki uçak, helikopter, bot sayısını artırmayı planlıyor.