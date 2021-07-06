Uzman çavuş, nişanlısı tarafından öldürüldü

İstanbul Kağıthane’de, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, nişanlısı Gizem E. tarafından, kendi beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

Seyrantepe Mahallesi Çile Sokak 9/8 numarada dün 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26), nişanlısı olduğu öğrenilen Gizem E. (30) ile birlikte yaşadıkları daireden dışarı çıkarken henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kapı önünde devam eden tartışma sırasında nişanlısının beylik tabancasını alan Gizem E., Zeynel Yıldırım'a a peş peşe ateş etti.

Silah seslerini duyan bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Zeynel Yıldırım'ı ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ameliyata alınan Yıldırım, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Gizem E’ye olay yerine gelen polislere teslim oldu. Olayda kullanılan tabancaya da el koyan polis, Gizem E.'yi, gözaltına alarak Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliğine götürdü.

Gizem E'nin ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gizem E. adliyeye sevk edildi. (DHA)