Sahil Güvenlik, yarı batık bottaki baba ve 4 çocuğunu kurtardı

Latif SANSÜR/SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Seferihisar ilçesi açıklarında, baba ve 4 çocuğundan oluşan 5 kişilik Irak uyruklu kaçak göçmen, yarı batık haldeki lastik botta hayatta kalma mücadelesi verirken, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekipleri dün gece, Sığacık Tekedağ İnce Burun önlerinde bir grup kaçak göçmenin lastik botla denize açıldığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik uçağı, bölgeyi havadan taradı. Kızıl ötesi kameralarla bölgede, yarı batık vaziyette lastik bot ve kaçak göçmenler tespit edildi. Sığacık Limanı\'ndan yola çıkan Sahil Güvenlik botu, Irak uyruklu 5 kaçak göçmeni kurtardı. En büyüğü 10 yaşında olan 4 çocuk ile babaları, Sahil Güvenlik botuna alındı. Kaçaklara, battaniye verildi. Baba ve çocukları, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

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