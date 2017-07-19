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Yaşam

Sahil Güvenlik, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'un teknesini bastı

İkili, Kos Adası ile Yassıada arasındaki dünyaca ünlü batık bölgesinde dalmak istedi

19 Temmuz 2017 11:45

Yassı Ada'da yasak bölgede dalış yapan Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un teknesini Sahil Güvenlik birimleri bastı.

İkili, Kos Adası ile Yassıada arasındaki dünyaca ünlü batık bölgesinde dalmak istedi. Oyuncular, Ulusoy’a ait motoryatla “kırmızı bölge”de izinsiz dalış yapınca sahil güvenlik alarma geçti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait hücum bot hemen olay yerine geldi.

Hücum botla oyuncuların yanına giden görevliler, önce siren çaldı ardından da ikilinin sudan çıkmasını istedi.

Kısa süreli şok yaşayan aktörler, tekneye dönüp dalgıç kıyafetlerini değiştirdi.

 

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Kıvanç TatlıtuğÇağatay UlusoySahil Güvenlik

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