Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı'na 'FETÖ'den gözaltı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah operasyonda 'FETÖ' kapsamında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Murat Özer, gözaltına alındı. Halen görevde olan Albay Özer ile birlikte 22 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Darbe girişimine savaş gemisi göndermişler

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Hakan Çelikbaş'ın haberine göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmanın ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Yurtta Sulh Konseyi'nin talimatıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait Dost savaş gemisinin darbe girişimine katılmak üzere Samsun Limanı'ndan ayrıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya'nın da bulunduğu, bu sabah 164 polisin katılımıyla Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ile bağlı grup komutanlıkları, bot ve gemiler ile Sahil Güvenlik Hava Grup Komutanlığı'na yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

22 kişi gözaltında

Samsun merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir, Gaziantep, Muğla, Kocaeli, Sinop ve Trabzon illerinde 30 adrese yapılan operasyonda "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümete karşı suçlar" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi" oldukları iddiasıyla halen görevde olan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan Küçükberber, Kıdemli Yüzbaşı Mert Küçük, Yüzbaşı Ferit Ahmet Orbeyi, Yüzbaşı Hasan Baş, Kıdemli Üsteğmen Ömer Koç, Üsteğmen Kadir Emrah Çıkrıkçı, Üsteğmen Hakkı Bircan, Üsteğmen Orhan Uyaroğlu, Kıdemli Üsteğmen Ömer Binici, Üsteğmen Gazi Atalay, Teğmen Murat Tuğrul Tekin, Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Hüseyin Yılmaz, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Yolcu, Astsubay Üstçavuş Murat Deniz, Astsubay Çavuş Mesut Yeniay, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tayfun Yılmaz, Astsubay Çavuş Furkan Kara, Astsubay Çavuş Mehmet Çaycı, Astsubay Çavuş Mustafa Kesenek, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda işçi olarak çalışan Ertan Saraç ile 1 emekli astsubay gözaltına alındı.

Gözaltına alınınan 22 şüpheliden 16'sının Bylock kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada ele geçen suç ve suç unsurarına el kondu. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.