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Sahil güvenlik, 154 kaçağı kurtardı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden 3 ayrı botla Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmeye çalışan 154 Suriyeli kaçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize düşmek üzereyken sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

14 Ekim 2017 16:33

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME(İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden 3 ayrı botla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmeye çalışan 154 Suriyeli kaçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize düşmek üzereyken sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya getirilen gruptaki Suriyeli bir böbrek hastası, sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Kurtarılan bir bottaki kaçaklar ise Yunan askerlerinin motoru söküp, kendilerini denizin ortasında ölüme terk ettiğini öne sürdü.
Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan \'TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu\', bugün saat 00.10\'da, Dalyan Uçburun açıklarında bir lastik bot tespit etti. Sert hava nedeniyle botları su almaya başlayan kaçaklar, sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle ölümden döndü. 76 kişilik Suriyeli grup, Çeşme İskelesi\'ne getirildi.
Aynı saatlerde \'KB-4309 Sahil Güvenlik Botu\' ise, içinde 18 Suriyelinin yer aldığı ve olumsuz hava şartları yüzünden zor anlar yaşayan bir başka lastik bottaki kaçakları kurtardı. Bu grup da Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Grubun içinde bulunan ve böbrek hastası olduğu belirtilen bir kişi rahatsızlandığı için ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.
\"MOTORU SÖKÜP ALDILAR\" İDDİASI
Çeşme Körfezi\'ne açılan \'TCSG 30 Sahil Güvenlik Botu\' ise, saat 05.30\'da, Yunan karasularına yakın bölgede, motoru olmayan ve su aldığı için batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 60 Suriyeliyi kurtardı. Kurtarılan Suriyeli grup, Yunan sahil güvenlik botunun kendilerini durdurduğunu, motoru söktüklerini, benzin bidonlarını da aldıktan sonra, lastik botu Türk karasularına kadar çekip kendilerini burada ölüme terk ettiklerini öne sürdü.
Çeşme İskelesi\'ne getirilen, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu 154 kaçağa, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak, insani ihtiyaçları karşılandı. Kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edileceği belirtildi.

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