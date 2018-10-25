Şahika Ercümen'in rekor dalışına 'yağmur ve fırtına' engeli

Alparslan ÇINAR/YEŞİLOVA (Burdur), (DHA)-

SERBEST dalış dünya rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen\'in Salda Gölü\'nde yapacağı rekor denemesi, yağmur ve fırtına nedeniyle nedeniyle ertelendi. Ercümen, hava şartlarının düzelmesi halinde rekor denemesini öğleden sonra yapacağını açıkladı.

Serbest dalış dünya rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen\'in bugün Burdur\'un Yeşilova ilçesi sınırlarındaki Salda Gölü\'nde yapacağı rekor denemesi, yağmur ve fırtına nedeniyle yapılamadı. Beyaz kumu, turkuaz suyuyla \'Türkiye\'nin Maldivleri\' diye anılan gölde saat 11.00\'de yapılacağı açıklanan dalışın, hava koşulları nedeniyle ertelendiği kaydedildi.

Bugün yapacağı rekor denemesi için göl kıyısındaki otelde ekibiyle birlikte hazırlıklarını sürdüren Ercümen, Burdur ve çevresinde başlayan ve Salda Gölü çevresinde de etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle göle açılmayı uygun görmediklerini söyledi.

\'HAVA KOŞULLARINA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ\'

Hava şartlarının düzelmesi halinde rekor denemesini öğleden sonra yapacaklarını belirten Şahika Ercümen, aksi halde rekor denemesini başka bir güne erteleyebileceklerini de kaydetti. Ercümen, “Botlarla göle açılmayı güvenlik nedeniyle uygun görmedik. Yarına ertelenme durumu da olabilir. Hava koşullarına göre hareket edeceğiz\" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de Şahika Ercümen\'i ziyaret ederek, dalış denemesinde başarılar diledi.

184 metre derinliğiyle Türkiye\'nin en derin 3\'üncü gölü olan Salda\'da tek nefeste tüpsüz ve paletsiz dalış yapacak Şahika Ercümen, ekibiyle \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\' kırmayı hedefliyor.

(FOTOĞRAFLI)