Şahika Ercümen'in rekor dalışı yarına ertelendi

Alparslan ÇINAR / Burdur,(DHA) -

Serbest dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen\'in Salda Gölü\'ndeki \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\' denemesi hava koşullarının olumsuzluğu nedeniyle yarına ertelendi.

Şahika Ercümen, bugün yapacağı 55 metrelik rekor dalışı için göl kıyısındaki otelde ekibiyle birlikte sabah saatlerinde son hazırlıklarını tamamladı. Gölün kıyısında derinlikle ve hava durumuyla ilgili veriler alan ekip, artan fırtına nedeniyle göle açılmayı ve dalışı uygun görmedi. Saat 11.00\'de gerçekleştirilmesi planlanan dalış, önce öğle saatlerine sonra ise gölün aşırı derecede dalgalı olması nedeniyle dalış yarın saat 11.30\'a ertelendi. Milli sporcu Ercümen, yapacağı dalışta 55 metreyi geçerse dünya rekorunun sahibi olacak.

\"RİSK ALAMAYIZ, ŞAHİKA\'YI SEVİYORUZ\"

Dalışın iptaliyle ilgili konuşan Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal, hava koşullarının iyi olmasını beklediklerini, ancak bir türlü istedikleri uygun ortamı bulamadıklarını söyledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle teknelerin üzerinde durmanın dahi imkansız olduğunu ifade eden Ucuzal, \"Risk olacak. Risk almak istemiyoruz. \'Önce güvenlik\' diyoruz. Şahika\'yı seviyoruz o yüzden yarına erteleme kararı aldık. Yarın hava çok güzel olacak\" dedi.

\"HEDEFİM EN AZ 10 METRE GELİŞTİRMEK\"

Şahika Ercümen de bu ertelemenin kendisi için küçük bir anı olarak kalacağını söyledi. Tatlı suyun fiziksel şartlar olarak çok zorlayıcı olduğunu belirten Ercümen, \"Benim daldığım yerlerdeki su 7 derecelerde. Su altı epey soğuk. Psikolojik olarak iyiyim ancak bu gecikmeler biraz etkileyip duraksatıyor. Yeni güne motive bir şekilde başlayacağız. 1 yıldır hazırlandığımız rekoru kıracağız. Hava şartlarına bağlı olarak değişebilir ama biz dünya rekorunu en az 10 metre ile kırmayı hedefliyoruz. Rekorlar kırılmak için bence. Çalıştıktan sonra olabilecek şeyler. Antrenmanlarda çok fazla derinlere daldık. Şu an hedefimiz 55 metrelik dünya rekorunu 10 metre geliştirmek\" diye konuştu.

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