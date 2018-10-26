Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (3)

\'SUYUN ALTINDA AĞZIMI KAPALI TUTAMAYACAĞIMDAN KORKTUM\'

Milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü\'ndeki dünya rekorunun ardından basın toplantısı düzenledi. Dün hava şartları nedeniyle dalış yapamadığını hatırlatan Ercümen, \"Başarılı, güzel bir dalış gerçekleştirdik. Ülkemize, yeni dünya rekoru armağan ettik. Salda Gölü çok güzel. Dünyaya tanıtırken korunmasını istedik. Altyapı yetersiz olursa gölümüzü kaybederiz. Salda, güzel ve eşsiz bir göl. Yaptığımız görüşmelerde, buranın korunmasının teminatını aldık\" dedi.

Havanın güneşli olmasına rağmen göl suyunun soğukluğuna vurgu yapan Ercümen, \"Hava şartları suyun soğukluğu dışında lehimizeydi. Dalış 2 dakikaya yakın sürdü. Normal dalışlardan çok hızlıydı, nedeni su soğukluğuydu sanırım. Bugün su 7 dereceydi. Dipleri kontrol bile edemedim. Uzun süre hazırlandığımız için kendimize güveniyorduk. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi bunu denk getirip cumhuriyete ithafen yapmak istedik. Tüm ülkemize hayırlı olsun\" diye konuştu.

Dalışta soğuk hava nedeniyle yaşadıklarını anlatan Ercümen, \"Geçen yıl eylül ayında geldim, ılıman bir hava vardı. 1 hafta, 10 gün önce de ılık bir havaydı. Bu sabah uyandığımda telefonumda ekipten gelmiş fotoğraf göndüm. Ekipmanlarım buz tutmuştu. Suya girdiğimizde o soğukluğu fark ettik. Ben dalış öncesi son nefesi alırken gerçekten soğuktu. Suyun altında ağzımı kapalı tutamayacağımdan korktum. Çok soğuktu. Başarıyla dalışı gerçekleştirdik\" dedi.

RAPOR 2 HAFTA İÇİNDE HAZIRLANACAK

Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal ise milli sporcunun rekorunun başarılı geçtiğini söyledi. Dalış süresinin 1 dakika 58 saniye, dalış mesafesinin 65,4 metre olduğuna değinen Ucuzal, rekorun 65 metre olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti. Rekorun kayıtlara geçiş sürecini anlatan Ucuzal, \"Şahika\'nın suya dalmadan önce dakikada 84 kalp atışı vardı. Kalp atışı dibe vardığında 49\'a düşmüştü. Bu geçici bir sonuç, bütün denemelerde böyledir. CMAS kurulu gözlemciler, 2 hafta içerisinde rapor hazırlar. Doping testinin ardından sonuçları hem sporcu hem kulübe hem federasyona bildirilir. Sonuçlarda sorun çıkmazsa Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Şahika\'nın denemesinde şu anda herhangi bir sorun yok. Son derece başarılı denemedir\" diye konuştu.

Toplantı sonrası Şahika Ercümen, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz\'e ve rekor dalışına katkı sağlayanlara teşekkür plaketi verdi. Başkan Ercengiz de milli sporcuya başarı dileyerek, Salda Gölü\'nün tanıtımına sağladığı katkı dolayısıyla teşekkür etti.

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