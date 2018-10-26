Şahika Ercümen'den Salda Gölü'nde dünya rekoru (2) - Yeniden

Tolga YILDIRIM/BURDUR, (DHA) - SERBEST dalış dünya ve Türkiye rekortmeni, milli sporcu Şahika Ercümen, Salda Gölü\'nde \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırdı. Ercümen, 1 dakika 58 saniyede 65 metreye dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Suda Türk bayrağı açıp, rekorun sevincini yaşayan Ercümen \"Cumhuriyetimizin 95\'inci yılına ithafen rekoru kırdım\" dedi.

Milli sporcu Şahika Ercümen, \'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru\'nu kırmak için Burdur\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü\'nde dalış yaptı. Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye\'nin en derin 3\'üncü gölü olan Salda\'da, tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı. Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu hakemlerinin dalışı onaylayan beyaz kart göstermesiyle ekibindekiler ile büyük sevinç yaşadı. Suda Türk bayrağı açan Ercümen, rekorun sevincini yaşadı. Su içinde gazetecilere açıklama yapan Şahika Ercümen, \"Dün fırtınadan sonra bugün rekoru kırdığım için mutluyum. Su çok soğuk, nefesimi tutamayacağımı sandım. Denizde 110 metre, antrenmanda daha fazla daldım; ama bu mesafe ona eşdeğerdi. Soğuk suda nefes tutmak zor. Türkiye\'ye dünya rekorunu kazandırdığım için mutluyum. Cumhuriyetimizin 95\'inci yılına ithafen rekoru kırdım\" diye konuştu.

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