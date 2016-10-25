Şahika Ercümen'den bir dünya rekoru daha

Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 93. yılı dolayısıyla Hidayet Koyu açıklarında rekor denemesi yaptı. Ercümen, değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 93 metreye dalarak, kendine ait 91 metrelik dünya rekorunu geliştirdi. Dalış, 2 dakika 40 saniye sürdü. Ercümen, başarısını denizde ekip arkadaşlarıyla Türk bayrağı açarak kutladı.

Şahika Ercümen, dalış sonrası yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Atalarımızın büyük mücadeleler sonunda elde ettiği Cumhuriyetimizin 93. yılında, 93 metreye dalarak, ülkemizin huzuru için canını feda eden şehitlerimizi andık. Bugün hala nefes alabiliyorsak onlar sayesinde. Ayrıca ana sponsorumuz Globe Stone Dünya Taş'ın maddi desteğe ek olarak her bir çalışanının, en az bir şehit çocuğuna, zorlukları aşma ve hayat hedeflerine ulaşma konusunda destek olduğu Turkuazın Çocukları Projesi'yle 100 şehit çocuğuna destek imkanı sunuldu. Nefesimi şehitlerimiz için tuttum ve şehit çocuklarımız da bugün burada benimleydi. Tüm sponsorlarıma, ekibime, emeği geçen herkese teşekkür ederim."