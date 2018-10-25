Şahika Ercümen, annesi ve Cumhuriyet için 'rekor' deneyecek

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'un Yeşilova ilçesindeki Türkiye\'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü\'nde ‘tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru’nu kırmayı deneyecek olan Şahika Ercümen, rekorunu 1.5 ay önce kaza geçirerek ağır yaralanan annesi ve Cumhuriyetin 95\'inci yılına ithafen kırmak istediğini söyledi.

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından 55 metre olarak belirlenen ve daha önce hiçbir kadının denemediği ‘tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru’nu kırmak için yarın Salda Gölü’nde dalış yapacak. Gölde antrenman yapan Şahika Ercümen, antrenörü Hüseyin Cavlı, yarış amiri Uğur Tanrıseven, CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal ve sualtı fotoğrafçısı Ayşegül Dinçkök ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Lübnanlı hakemler Marwan Hariri ile Rachid Zock da toplantıda hazır bulundu.

‘ANTRENMANLARDA REKORU KIRDIK’

Hava şartlarının elvermesi halinde rekor denemesini yapacaklarını aktaran Şahika Ercümen, “Yağmur durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Kadınlarda göl dalışlarında CMAS tarafından 55 metre olarak belirlenmiş ve daha önce hiçbir kadın bunu denememiş. Biz bu rekoru aşmak istiyoruz. Bizi burada en çok zorlayan şartlardan birisi soğuk. Biz hep denize alışığız, deniz suyunun kaldırma kuvveti çok daha farklı tatlı suya göre. Burada biraz onun zorluğunu yaşıyoruz. Antrenmanlarda bu derinlikleri aştık ve yaptığımız antrenmanlarda rekoru kırdık. Rekor denemesinde de sağlıklı, güvenli bir dalış bekliyoruz” dedi.

‘SERBEST DALIŞ BRANŞI İÇİN GAYET İDEAL BİR ANTRENMAN ALANI’

Spora başladığından bu yana insanları spora teşvik etmek için çalıştığını aktaran Ercümen, “Bizim amacımız Salda Gölü’nün su sporlarına açılmasını sağlamak. Burada yazın çocuklara, gençlere yüzme kursları verilebilir. Yüzme antrenmanları yapılabilir. Kürek, kano gibi sporlar yapılabilir. Göl korunarak su sporlarına açılabilir. Benim gözlemlediğim gölde çok fazla bir aktivite yok. Sadece kıyısı fotoğraf çektirmek için kullanılıyor. Burayı su sporlarına yönlendirmek isteriz. Bu gölde serbest dalış yapılabilir çünkü biz dışarıya çok fazla bakmayız. Nefes tutularak yapılan serbest dalış branşı için gayet ideal bir antrenman alanı. Tüplü dalış yapanların suyun altında karşılaşacakları çok fazla canlı yok. Serbest dalışta kolay derinliğe erişilebildiği için güzel bir antrenman imkanı sağlıyor” diye konuştu.

‘BÜTÜN KÖTÜ SENARYOLAR ÇALIŞILDI’

Tüpsüz dalışlarda genelde suyun yüzeyine çıkarken baygınlık geçirebilme ihtimali olduğunu anlatan Şahika Ercümen, şöyle konuştu:

“Bunun sebebi de suyun altında oksijeni kullanıp bu oksijenin yetersizliğinden dolayı vücut \'Ben seni güvenli tutmak istiyorum o yüzden bir süreliğine kalbe ve beyne oksijen vereceğim ve seni bir süreliğine bayıltacağım\' diyor ve yukarıya çıktığınızda havayla temas ettiğinizde kendinize geliyorsunuz. Bütün kötü senaryolar çalışıldı. Acil bir durumda hızlıca müdahale edecek sistem hazır.”

Annesinin 1.5 ay önce ciddi bir kaza geçirdiğini de kaydeden Ercümen, “Annemin bir rahatsızlığı oldu. 1.5 ay önce ciddi bir kaza geçirdi. Hayati bir tehlikesi olmadığı için dalışı yapmaya karar verdik. Başarı sadece benim değil ekibin başarısı olacak. Herkes insanüstü bir efor sarf ediyor. Dolayısıyla başta annem olmak üzere destek olan herkese ithafen ama en önemlisi Cumhuriyetimizin 95’inci yılına ithafen dalış yapılacak” dedi.

‘55 METREYİ EN AZ 10 METRE GEÇMEYİ PLANLIYORUZ’

Antrenör Hüseyin Cavlı, ilk amaçlarının belirlenen 55 metre limitini geçmek olduğunu vurguladı. Antrenmanlarda bunun çok daha üstünde bir derece yaptıklarını kaydeden Cavlı, “Ortam koşullarında risk almadan bunu yapabileceğimiz minimum seviyede tutarak, çok yukarıda da tutmaya gerek yok. Çünkü derin dalışlar bunlar. Şahika\'yı da gereksiz yere zorlamaya gerek yok. 55 metreyi en az 10 metre geçmeyi planlıyoruz. Bu şekilde bir dalış olacak. Yüzeye çıktıktan sonra iki uluslararası hakem gözetleyecek. İki doping hakemi olacak, onlar da test sonuçlarını alıp olimpiyat komitesine gönderip sonuçlarını alacak. Dalış video kayıtları hakemlerin raporları doğrultusunda konfederasyona gönderilecek ve ondan sonra onayı verilmiş olacak. Sağlıklı bir şekilde bittikten sonra kutlamalara başlayabiliriz” diye konuştu.

3 AŞAMALI EMNİYET TEDBİRİ UYGULLANACAK

Yarış amiri Uğur Tanrıseven, dalış sırasında üç aşamalı bir emniyet tedbiri uygulandığını belirtti. Tanrıseven, “En derinden itibaren üç aşamada scuba dalgıcı var ve sabit bekliyorlar. İkinci aşamada serbest dalgıçlar var. Şahika\'nın yukarı çıkış mesafesine göre serbest dalgıçlar eşlik edecek” dedi.

PLANLAMASI 1 YIL ÖNCE YAPILDI

CMAS Teknik Kurul Başkanı Levent Ucuzal da rekor denemesinin bir yıl önceden planlamasının yapıldığını belirterek, “Sporcunun kulübü Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna müracaat ediyor. Federasyon da konfederasyona başvuruyor ve konfederasyon iki gözlemci atıyor” diye konuştu.

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