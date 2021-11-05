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Dünya

Sahibinin terk ettiği köpek açık artırmada 25 bin dolara satıldı

Shiba Inu'ya gösterilen ilgi, milyarder Elon Musk'ın aynı adlı kripto para birimine ilham olan Shiba Inu cinsi yavru köpeği Floki nedeniyle artıyor

05 Kasım 2021 22:20

Çin'de sahibinin terk ettiği Shiba Inu cinsi Deng Deng adlı köpek açık artırmada 25 bin dolara (160 bin yuan) alıcı buldu. Çin'de Shiba Inu cinsi Deng Deng adlı köpek, 7 yıl önce sahibi tarafından bir evcil hayvan eğitim merkezine bırakılmıştı. Deng Deng'in kaldığı eğitim merkezi, geçtiğimiz günlerde köpeğin sahibine 7 yıllık masrafı talep etmek üzere dava açmış, mahkeme ise köpeğin sahibine ulaşılamaması nedeniyle masrafların ödenebilmesi için 8 yaşındaki köpeğin açık artırmayla satılmasına karar vermişti.

Kısa tüylere ve tilki benzeri bir yüze sahip olan küçük ila orta boylarda bir av köpeği olan Shiba Inu'ya gösterilen ilgi, milyarder Elon Musk'ın aynı adlı kripto para birimine ilham olan Shiba Inu cinsi yavru köpeği Floki nedeniyle artıyor.

Müzayede 78 dolar ile açıldı

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